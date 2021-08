Premier: Rolnictwo jest naszą dumą, ale potrzebuje większego wsparcia od państwa

W czwartek szef rządu przebywał z wizytą w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. Odwiedził m.in. siedzibę Grupy Producentów Warzyw Fasgro w Starynii koło Malborka.

"Przykładem dobrze zorganizowanych rolników jest grupa producencka Fasgro, która skupia 47 farmerów, zatrudnia ludzi, ma kontrahentów. Tutaj widzimy skrócenie drogi #OdPolaDoStołu w praktyce" – napisał Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.

Większy zysk

Premier stwierdził, że gdyby rolnik sam sprzedawał swoje produkty, to na pewno trudno byłoby mu negocjować atrakcyjne stawki. "Bardziej korzystne jest to, aby rolnicy się ze sobą dogadywali po to, by zysk pozostawał u nich.W ramach #PolskiŁad konstruujemy specjalny program, który ma wesprzeć inwestycje i kulturę produkcji rolnej" – oświadczył.

Zapowiedział, że razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce "wypracować korzystne mechanizmy promujące polską spółdzielczość i grupy producenckie". "Promujemy to, aby rolnicy ze sobą się dogadywali - dla dobra polskiej gospodarki i wsi" – napisał Morawiecki.

Rolnictwo i wieś w Polskim Ładzie

W Polskim Ładzie przygotowano 20 ważnych programów skierowanych do rolników i mieszkańców wsi. Najważniejsze zmiany to: Kodeks rolny, oddzielających małych rolników od dużych, jeszcze większy zwrot za paliwo rolnicze oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej rząd wynegocjował dla polskich rolników 32 mld euro. Na wsparcie misji realizowanej przez koła gospodyń wiejskich rząd przeznaczy 80 mln zł.

