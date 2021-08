Abp Jędraszewski o słowach Tuska: Obrażają moich rodziców

W ubiegłym tygodniu Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Nakła nad Notecią. Padły tam kontrowersyjne słowa na temat macierzyństwa. – Urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok – stwierdził nowy szef PO.

Do tej wypowiedzi odniósł się w czwartek metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Zwracając się do pielgrzymów, którzy na Jasną Górę wchodzili z małymi dziećmi na rękach, arcybiskup stwierdził, że takie słowa wypowiadane przez polityka są obrazą dla wszystkich matek i ojców.

– To są słowa, które obrażają moich rodziców – oświadczył abp Jędraszewski, opowiadając o trudach, ale i radościach swojej rodziny, w której rodzice wychowali czworo dzieci. – Jak można mówić o kobiecie, że przez macierzyństwo zamienia się w niewolnicę i gotuje sobie udrękę na całe dwadzieścia lat? Przecież to nas wszystkich obraża – dodał.

Abp Jędraszewski: To jest nauka wynikająca z wielkiej mądrości

– Ja nie jestem ekspertem od spraw rodziny. Nigdy nim nie byłem. Ale poprzez moje lata życia, już niemałe, miałem łaskę doświadczać piękna rodzinnego życia, ale też widziałem różne trudne sytuacje życiowe wielu rodzin i małżeństw – widziałem i niekiedy zderzam się z nimi także dzisiaj starając się, na ile można, pomagać tym, których trzeba wspierać w ich zmaganiu się o godność, o poczucie osobistej wartości, których trzeba wspomagać w ich trudzie wychowywania dzieci – tłumaczył metropolita krakowski.

Podkreślił, że to, co mówi o małżeństwie i rodzinie, nie jest jego teorią, lecz "głosem Kościoła wynikającym z objawienia Bożego, z tego, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i swoje podobieństwo, czyli na kształt swojej miłości". – To jest nauka wynikająca z wielkiej mądrości, która znalazła swój wyraz w nauczaniu św. Jana Pawła II Wielkiego, a także ojca świętego Franciszka i wiem, że jest to nauka, którą zgodnie ze słowami św. Pawła Apostoła trzeba głosić w porę i nie w porę, czy to się komuś podoba czy nie, bo prawdę trzeba głosić, bo tylko ona wyzwala – powiedział arcybiskup.

