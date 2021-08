Komisarz UE: Śledzę rozwój wydarzeń dotyczących "lex TVN"

W środę Sejm przyjął nowelizacją ustawy medialnej, która została nazwana "lex TVN". Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG. Zdaniem opozycji, ustawa wymierzona jest wprost w telewizję TVN, której właścicielem jest amerykańskie Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE, jak z Rosji, Chin czy z krajów arabskich.

Reaguje komisarz UE

W czwartek do sprawy odniósł się Didier Reynders, unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, który napisał na Twitterze, że śledzi rozwój wydarzeń dotyczących "lex TVN". "Wyraziliśmy już obawy dotyczące wolności i pluralizmu mediów w Polsce w raporcie o praworządności. Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby ich ustawodawstwo nie miało żadnego negatywnego wpływu na ich zobowiązanie do zapewnienia wolności mediów" – dodał.

Sprawozdawca projektu "lex TVN" Marek Suski z PiS zapowiedział, że w Senacie zgłoszona zostanie poprawka, którą przeoczono w czasie prac Sejmu. – Chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 – oświadczył polityk PiS.

