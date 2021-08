Szef KRRiT: Obecna ustawa medialna jest obchodzona. Kaleta komentuje

Jego zdaniem obecne zapisy prawa wymagają zmian. – Na pewno w interesie państwa jest uszczelnienie, doprecyzowanie ustawy, Ja podtrzymuje te wszystkie zarzuty, które są tutaj formułowane i były sformułowane, również podczas debaty sejmowej, że ta ustawa w tej chwili jest omijana, obchodzona – powiedział szef KRRiT na antenie Polskiego Radia 24.

– Jakby stosować taką interpretację jak w tej chwili probuje się narzucić no to cała, połowa tej ustawy nie jest potrzebna, bo tutaj nie ma żadnej kontroli więc na pewno trzeba wypracować rozwiązanie, które tę ustawę uszczelni – dodał.

Na te słowa zareagował za pośrednictwem Twittera wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"To jest kluczowe w dyskusji o lex TVN. Ustawa interpretowana w ten sposób jak została zinterpretowana w momencie nabycia przez amerykański kapitał czyni zakazy kapitałowe wskazane w ustawie martwymi" – napisał zastępca Zbigniewa Ziobry. "Zamiast rzetelnej debaty - rozdzieranie szat i agresja. To wiele mówi..." – dodał.

Szef KRRiT zastrzegł jednocześnie, że nie uważa żeby był powód by ograniczyć działalność biznesową nadawców, którzy posiadają koncesje satelitarne i kablowe.

Powinny być wzajemne umowy

Zdaniem Witolda Kołodziejskiego istnieje jeszcze jedna poważna luka w obowiązujących przepisach. – Jeżeli mamy dopuszczać inne podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to powinniśmy to robić tylko na zasadach wzajemnych umów– wskazał. – Jeżeli Amerykanie mogą inwestować tutaj w nasze media to może to być na określonych zasadach, ale tak samo polskie firmy muszą mieć też symetrycznie możliwość inwestowania na rynku amerykańskim – doprecyzował.

