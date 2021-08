Rzymkowski: Współczuję Kukizowi tego, co go spotkało

W środę po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie Witek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu.

Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Przy drugim podejściu cała trójka zagłosowała razem z PiS, co pozwoliło na wznowienie obrad, a potem na przegłosowanie ustawy "lex TVN". Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki. Finalnie na Kukiza i jego stronników spadła ogromna fala hejtu.

Rzymkowski: Czy tak powinien zachowywać się parlamentarzysta?

Do środowych wydarzeń w Sejmie odniósł się w TVP Info Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, który w 2019 roku przeszedł z Kukiz'15 do PiS. – W polskich zasadach parlamentaryzmu oczywiście jakiś delikatny upust emocji poprzez brawa może być. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia ze znieważeniem godności człowieka – ocenił.

– Oprócz tych haniebnych słów, które padały ze strony posłów Koalicji Obywatelskiej, to również te gesty, podbieganie z telefonem komórkowym, robienie zdjęć. Czy tak powinien zachowywać się parlamentarzysta, lecieć – za przeproszeniem – jak mały dzieciak z telefonem i robić zdjęcie pół metra od twarzy Pawła Kukiza? – mówił Rzymkowski.

– To jest uwłaczające godności Pawła Kukiza. Bardzo mu współczuję tego, co spotkało go ze strony innych parlamentarzystów, którzy na to miano absolutnie nie zasłużyli – podkreślił wiceminister. Dodał, że po wszystkim rozmawiał z Kukizem. – Jest otwartym człowiekiem, który niejedno w życiu przeżył, więc spokojnie – powiedział Rzymkowski.

