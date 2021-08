"Polska jest państwem suwerennym". Fala komentarzy po decyzji Izraela

Minister Spraw Zagranicznych Izraela Yair Lapid podjął decyzję o wycofaniu izraelskiego charge d'affaires z Polski. "Polska zaaprobowała dziś – nie po raz pierwszy – niemoralne, antysemickie prawo. Dzisiejszego wieczoru poleciłem charge d’affaires naszej ambasady w Warszawie, aby natychmiast wrócił do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony. Nowy ambasador Izraela w Polsce, który miał wyjechać do Warszawy, na razie pozostanie w Izraelu" – czytamy na twitterowym profilu MSZ Izraela.

To reakcja na nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego, która de facto kończy proceder tzw. dzikiej reprywatyzacji, która w Polsce trwała od lat.

"Serwilizm". Fala komentarzy

W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się komentarze dotyczące tej sytuacji. Zebraliśmy najciekawsze z nich.

Poseł PO Michał Szczerba ma pretensje do polskiego rządu: "PiS-owska wrzutka. Z zaskoczenia. Bez stanowiska MSZ. Bez konsultacji międzyrządowych. Z obszaru najwyższej wrażliwości. Bez wyjaśnienia celowości. Bez zbudowania zrozumienia. Musieliśmy się wstrzymać. I dobrze zrobiliśmy. Pełna odpowiedzialność za ten kryzys spoczywa na rządzie!". Szczerbie odpowiedział wiceminister sprawiedlwiości Sebastian Kaleta: "Podczas pierwszego czytania tego projektu PO była za, a nawet miała pretensje, że ustawa nie była złożona wcześniej. Kiedy Izrael i USA tupnęły, rozpierzchliście się. To się nazywa serwilizm. Macie dziś okazję, by jednak poprzeć polską rację stanu, a nie izraelskie kłamstwa".

"Polska jest państwem suwerennym. I żadne inne państwo nie ma prawa wpływać na decyzje polskich władz, ani tym bardziej nie ma prawa interesować się nieswoją własnością – własnością obywateli Polski wymordowanych i przez Niemców i przez Sowietów" – podkreśla poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

"Lapid jest polonofobem, więc do władz Izraela nie trafią żadne argumenty. Polska ma pełne prawo przyjmować takie przepisy jak przyjęta nowelizacja kpa. Teraz gra idzie o to, czy będziemy potrafili pokazać prawdę światu. Trzymam bardzo mocno kciuki, choć ciężko być optymistą" – ocenia z kolei dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. Marcin Makowski z tego samego portalu wskazuje: "Izrael wycofuje charge d’affairs z Polski i rekomenduje ambasadorowi Magierowskiemu nie wracać z urlopu do Tel Avivu. Wszystko za przyjęcie prawa, za którym głosowała przytłaczająca większość posłów i senatorów - ponad podziałami. Tu nie można ustąpić. Argumenty są po stronie Polski".

Przemysław Wenerski z TVP pisze: "Ani kroku w tył. Nie tym razem. Nie wobec tej histerycznej, aberracyjnej reakcji szefa MSZ Izraela, który nie bez przyczyny ma łatkę "polakożercy"".

Czytaj też:

"Po dogłębnej analizie". Prezydent podpisał krytykowaną przez Izrael i USA nowelę Kpa