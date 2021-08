Hołownia: Kaczyński będzie miał teraz problemy, o jakich mu się nie śniło

Podczas przemówienia w Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy w tak jednoznaczny sposób odniósł się do ustawy "lex TVN", zapewniając, że będzie stał na straży wolności słowa i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa prezydenta zostały odebrane jako możliwa zapowiedź weta do kontrowersyjnej ustawy. Sprawę skomentował w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Szymon Hołownia. – Jeśli słyszę "decyzja Andrzeja Dudy" to jest to dla mnie oksymoron, niejednokrotnie mieliśmy na to dowody. (…) Zobaczymy co się stanie, jak dostanie ustawę na biurko, jak się wtedy zachowa i co poleci mu wtedy zrobić Jarosław Kaczyński – powiedział.

– Trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli Andrzej Duda zawetuje tą szkodliwą dla Polski ustawę, to nie będzie to jego decyzja, tylko Jarosława Kaczyńskiego – przekonywał.

Projekt "lex TVN" zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. W ubiegłą środę w Sejmie za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

Zjednoczona Prawica bez Gowina. Co dalej?

Hołownia odniósł się również do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy po dymisji Jarosława Gowina i wyjściu Porozumienia z koalicji. Zdaniem lidera Polski 2050 odejście Gowina bardzo wzmocniło Zbigniewa Ziobrę i "możemy się spodziewać, że będzie coraz mocniej bujał łódką Zjednoczonej Prawicy".

– Dopiero teraz Kaczyński zacznie mieć problemy, o których nawet mu się nie śniło, gdy miał na pokładzie i Gowina, i Ziobro – ocenił Hołownia. Jak dodał, "pieniądze z UE są w tej chwili zawieszone przez durne wojenki" prezesa PiS.

Czytaj też:

Gowin odpowiada prezydentowi. Opublikował wpisCzytaj też:

"Po wyborach Gowina czeka polityczna śmierć". Ostre słowa polityka PiS