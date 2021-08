Wilk: Ta nominacja świetnie oddaje mentalność rządów PiS

Politycy Konfederacji odnieśli się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziambor: To powinno niektórym otworzyć oczy

„Na funkcję ds MiŚów nominują damę, która NIGDY nie prowadziła nawet warzywniaka, a do tego w ciągu ostatniego półtora roku była w czołowym urzędnikiem rządu zajmujących się wykańczaniem biznesu PL nielegalnymi lockdownami” – zwrócił uwagę na Twitterze mec. Jacek Wilk.

„To, że PiS gardzi i zwalcza ludzi, którzy mają czelność prowadzić własne firmy, jest dla mnie oczywiste, ale dla wielu nie było. Stanowisko reprezentanta i obrońcy przedsiębiorców w rozmowach z rządem, dla osoby z zerowym doświadczeniem biznesowym powinno niektórym oczy otworzyć” – napisał z kolei Artur Dziambor.

„Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostaje osoba, która nigdy nie prowadziła ani średniego, ani małego, ani mikroprzedsiębiorstwa, ani spółki, ani jednoosobowej działalności gospodarczej, ani nawet nigdy nie pracowała w firmie prywatnej. Brawo @MorawieckiM” – dodał poseł.

Semeniuk pełnomocnikiem ds. przedsiębiorstw

W Ministerstwie Rozwoju, którym do ubiegłego czwartku kierował Jarosław Gowin, powstała już lista osób do zwolnienia – wynika z informacji Onetu. Cały proces zmian personalnych ma nadzorować wiceminister Olga Semeniuk, której relacje z Gowinem nie były w ostatnich tygodniach najlepsze. Jednocześnie Semeniuk jest znana jako protegowana szefa KPRM Michała Dworczyka.

Na liście jest ok. 50 nazwisk. Zatwierdzić ją miał dyrektor generalny Ministerstwa Rozwoju Marcin Gubała, jednak nie chciał się na to zgodzić. Podał się do dymisji.

W piątek portal Niezależna.pl, powołując się na własne źródła, podał, że wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk będzie nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przed kilkoma dniami Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które przewiduje, że stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw obejmuje sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjną-prawną stanowiska zapewniać ma Kancelaria Premiera.

