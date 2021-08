"Między innymi mój wniosek”. Biedroń zapowiada debatę w PE nt. "lex TVN"

Procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy medialnej, określana jako „lex TVN” wywołała ogromny opór częśći opozycji, a także wyraźne niezadowolenie części europejskich mediów. Jeden ze szwedzkich dzienników oskarżył Polskę o autorytaryzm. Z kolei niemiecka prasa domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji.

Biedroń: Będzie debata w PE o lex TVN

Europoseł Robert Biedroń komentował kwestię na antenie TVN24. – Jednym z fundamentów Unii Europejskiej jest ochrona wolności słowa, jest swoboda funkcjonowania wolnych mediów i dlatego w Parlamencie Europejskim między innymi na mój wniosek, na początku września odbędzie się debata na temat między innymi lex TVN, wolności mediów w Polsce – powiedział.

– To będzie ważny moment, w którym Parlament Europejski podejmie decyzje i stanowisko w sprawie no niestety dzisiaj poważnego zagrożenia jeśli chodzi o funkcjonowanie wolnych mediów w Polsce – mówił Biedroń.

Polityk podkreślił, że w PE jest zgoda na debatę. Wszystkie siły polityczne podjęły taką decyzję i taka debata 13 lub 14 września odbędzie się na forum Parlamentu Europejskiego – wskazał.

Biedroń o Polskim Ładzie

Biedroń zabrał także głos ws. rządowego programu Polski Ład. – Polityk lewicy w przeciwieństwie do Jarosława Gowina ma swój kręgosłup moralny i program. Jeżeli pieniądze z Polskiego Ładu pozwolą takim miastom jak Słupsk, jak Warszawa, jak Krosno, jak Szczecin, jak wiele małych miejscowości, które dzisiaj czekają na swoją szansę dalszego rozwoju, pomogą się rozwijać, to trzeba to wspierać. Jeżeli nie pomogą to trzeba to krytykować – powiedział Robert Biedroń w „Jeden na Jeden” TVN24.

Afganistan. „Polska może zrobić dużo więcej”

Polityk był również pytany o kwestię Afganistanu. Jego zdaniem Prezydent Andrzej Duda powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

– Nie ma dzisiaj niestety dobrej polityki dyplomatycznej w tej sprawie. Wstydem jest te 45 wiz humanitarnych, to jest naprawdę niewiele. Polska może zrobić dużo więcej, powinniśmy pomóc w tym kryzysie humanitarnym między inny ratując życia wielu obrońcom praw człowieka, artystów, kobiet, które dzielnie walczyły o demokrację w Afganistanie i to jest nasz moralny obowiązek jako Polski i Unii Europejskiej. Polski rząd powinien to zrobić dzisiaj – powiedział Robert Biedroń.

