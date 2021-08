"Ta stacja powstała z agentury sowieckiej". Macierewicz mocno o TVN

Procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy medialnej, określana jako „lex TVN” wywołała ogromny opór częśći opozycji, a także wyraźne niezadowolenie części europejskich mediów. Jeden ze szwedzkich dzienników oskarżył Polskę o autorytaryzm. Z kolei niemiecka prasa domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji.

O projekt był pytany w Polskim Radiu 24 były szef MON Antoni Macierewicz.

– To jest niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich lat Polski, musi niebywale szokować. Próbuje się sprowadzić całą sprawę do telewizji TVN, a to nie jest prawdą. Chodzi o to, by inne państwa nie posiadała więcej niż 49 proc. potencjału finansowego w mediach. To jest norma w całej Europie – ocenił.

"To nie jest wolne medium"

Macierewicz nie szczędził ostrych słów krytyki, mówiąc o przeszłości i sposobie działania telewizji TVN.

– Nazywanie TVN-u wolnym medium jest zupełnym absurdem. To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej. To jest stacja, która zajmowała się przez ubiegłe lata, od momentu, w którym powstała, przede wszystkim propagandą prosowiecką i prorosyjską. To jest stacja, w której kwestie bezpieczeństwa referują w większości dawni funkcjonariusze WSI – ocenił.

– To nie jest wolne medium. To jest medium, które próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych – dodawał polityk.

Będzie weto prezydenta?

Głośno jest komentowana niedawna wypowiedź Andrzeja Dudy, która może sugerować, że prezydent jednak zawetuje nowelizację ustawy medialnej. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent wygłosił przemówienie, w którym poruszył temat sojuszy i międzynarodowych zobowiązań Polski. Andrzej Duda zapewnił, że będzie stał na straży "konstytucyjnych zasad".

O sprawę został zapytany premier Mateusz Morawiecki. – Nie, nie zaskoczyła mnie wypowiedź prezydenta Dudy, ponieważ podzielamy z panem prezydentem wspólne wartości, wartości jak najbardziej opierające się o wolny rynek, o gospodarkę wolnorynkową i o wszystko to, co doprowadziło do sukcesu RP – stwierdził szef rządu.

– Jednocześnie też pokazujemy argumenty nasze i wielokrotnie podczas konferencji prasowej podnosiłem argumenty związane z koniecznością uszczelnienia ustawy medialnej. Ona i dzisiaj obowiązuje, choć niestety transakcje, które miały miejsce w ostatnich kilku latach, pokazują, udowadniają, że ona jest łatwa do obejścia. Każde porządne, poważne państwo powinno mieć ustawy, które są szczelne, które nie pozwalają uciec z zapisów tam ujętych – podkreślał.

