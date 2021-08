Wbijający w ziemię spot ws. szczepień. Niedzielski: Myślę, że już najwyższy czas

"Ich słowa na długo utkwią w twojej pamięci. Dramatów, które przeżyli, nie da się tak po prostu zapomnieć. Czasu pozostało niewiele, stoimy w obliczu czwartej fali koronawirusa. To właśnie dlatego oddajemy głos osobom, których historie dla wielu mogą stać się ostatecznym argumentem" – zapowiada swój spot Wirtualna Polska.

Na nagraniu widzimy kilka osób, opowiadających o ostatnich chwilach swoich bliskich, których zabrał COVID-19. Ofiary łączy to, że nie zdążyły się zaszczepić.

twitter

Niedzielski: Najwyższy czas, aby zacząć mówić językiem autentycznym

Spot został zaprezentowany ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, który był gościem programu WP "Tłit".

– Pierwsze wrażenie jest takie, że to jest bardzo mocny spot, który odwołuje się do trudnych emocji, związanych ze stratą bliskich. Ale z drugiej strony myślę, że jest już najwyższy czas, aby zacząć mówić językiem autentycznym i pokazującym, jaki ogrom tragedii kryje się za tą chorobą, za trafieniem do szpitala i oczywiście śmiercią – powiedział Adam Niedzielski.

– Wszyscy wiemy, że spotykamy się z postawą zaprzeczenia tego, że COVID-19 w ogóle istnieje. Zawsze w rozmowach z lekarzami mówimy, że zapraszamy niedowiarków do szpitali. Oczywiście oni nie są na to gotowi, więc dobrze, aby za pośrednictwem takiego spotu zobaczyli, co to w rzeczywistości oznacza – dodawał.

Czytaj też:

Niepłodność i poronienia po szczepieniu? Nowe badaniaCzytaj też:

Pracodawca z dostępem do danych o szczepieniu. Kraska: Jest już projektCzytaj też:

Andrusiewicz: Decyzją społeczeństwa obostrzenia mogą być wprowadzone