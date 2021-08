Talibowie szukają kolaborantów. Prof. Balcerowicz: Im wszystkim grozi śmierć

Sytuacje w Afganistanie oceniał w RMF FM profesor Piotr Balcerowicz, orientalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił o osobach, które współpracowały z zagranicznymi wojskami i organizacjami, a teraz ukrywają się przed talibami.

– Z informacji, które do nich docierają, talibowie przeszukują domy, sprawdzają i wyszukują osoby, które współpracowały z organizacjami zagranicznymi. Nie bardzo wiadomo, co z tymi osobami może się stać. Im wszystkim, jak się zdaje, grozi śmierć – powiedział.

Prof. Balcerowicz podjął próby kontaktu z polskim MSZ w ich sprawie.

– Nie mam z MSZ bezpośrednio żadnych informacji zwrotnej. Mam natomiast kontakt z ambasadą w Delhi, która jest świadoma, że są takie dwie osoby. Tu nie bardzo wiadomo, jak je można wydostać. One są właściwie odcięte od Kabulu. To jest kilkaset kilometrów drogi, która dzieli Herat od Kabulu, ona prowadzi przez miejscowość Ghazni. Są to tereny skrajnie niebezpieczne – tłumaczył.

Do Kabulu lecą polskie samoloty

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w Polsat News, że dwa polskie samoloty wojskowe są w drodze do Afganistanu, a trzeci wkrótce ma wystartować.

– Oczywiście mówimy o locie statków powietrznych, ale tak naprawdę to bardzo duża operacja logistyczna, koordynowana przez MSZ, realizowana przez MON przy współpracy oczywiście z innymi resortami. Jest to szereg wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć i z którymi mierzą się dzisiaj różne kraje zabierające z Afganistanu swoich obywateli oraz tych Afgańczyków, którzy przez ostatnie 20 lat współpracowali z kontyngentami poszczególnych krajów, zaangażowanych w misję w Afganistanie – stwierdził.

– Tak jak premier Morawiecki zapowiedział, zrobimy wszystko, żeby każdy, kto współpracował z polskimi żołnierzami, polskimi dyplomatami, a dzisiaj potrzebuje pomocy, taką pomoc uzyskał – mówił dalej Dworczyk, nawiązując do wczorajszego wpisu szefa rządu.

Na liście do ewakuacji jest około 100 osób.

Czytaj też:

Zachód oddaje Afganistan – radość świata islamuCzytaj też:

Biden: Celem misji w Afganistanie nigdy nie było budowanie demokracjiCzytaj też:

Wstrząsający film z Kabulu. Ludzie przywiązali się do odlatującego samolotu