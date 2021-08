Suski: Prezydent wyraził się enigmatycznie, można go różnie rozumieć

W ostatnich dniach szeroko komentowane są słowa prezydenta Andrzeja Dudy, które wypowiedział podczas uroczystości Święta Wojaka Polskiego. Prezydent poruszył temat sojuszy i międzynarodowych zobowiązań Polski i zapewnił, że będzie stał na straży "konstytucyjnych zasad".

– W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym – powiedział.

twitter

Wielu komentatorów dopatruje się w tych słowach zapowiedzi weta wobec "lex TVN".

"Enigmatyczne" słowa Dudy

O komentarz do wypowiedzi prezydenta został poproszony gość Programu 3 Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

– Ustawa medialna ma dawać równe szanse polskim podmiotom w stosunku do podmiotów zagranicznych. Chodzi tutaj o wolność gospodarczą – powiedział polityk. – Tego typu zapowiedź pana prezydenta może znaczyć jedno, może znaczyć drugie, ja bym tutaj specjalnie z tego powodu nie rozpaczał – stwierdził i dodał, że "prezydent powiedział to enigmatycznie, więc można to różnie rozumieć".

Marek Suski podkreślił, że jeśli jakaś firma z zewnątrz chce tu robić interesy, to musi przestrzegać polskiego prawa.

– Uszczelnienie przepisów dotyczy wszystkich, przy okazji też jednej firmy – kontynuował Suski mówiąc o telewizji TVN. – Jeżeli ta firma uzyskuje koncesję w Holandii na nadawanie programu, czyli w jakimś sensie przyznała się do tego, że miała świadomość, że omija polskie przepisy i próbuje jakoś tutaj wybrnąć z tej sytuacji, szukając prawnego rozwiązania – ocenił.

Czytaj też:

"Propaganda mainstreamu". Kukiz wysyła pismo przedprocesowe do OnetuCzytaj też:

Polacy powiedzieli, co myślą o lex TVN. Najnowszy sondażCzytaj też:

Prezydent zawetuje "lex TVN"? Morawiecki zabrał głos