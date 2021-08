"To wypowiedzenie wojny". Kołdziejczak reaguje na słowa premiera

Rolnicy związani z Agrounią zablokowali we wtorek blokadę drogi nr 15 między Sampławą a Lubawą w województwie warmińsko-mazurskim. Protest został zapowiedziany na 24 godziny. Jednym z powodów protestu są problemy hodowców trzody chlewnej związane z ASF. Działacze Agrounii zapewniają, że chcą bronić krajowej produkcji żywności. Żądają też rozmów z rządem.

Co zaś rząd na dzisiejszy protest? – Na blokady dróg, które uniemożliwiają normalne życie mieszkańców, oczywiście nie możemy się godzić i będę prosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zdecydowaną reakcję – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Dla nas jest to szok"

W rozmowie z serwisem Money.pl lider Agrounii odpowiedział na słowa szefa rządu. Jak stwierdził, premier jest "niedoinformowany" i "nawet nie wie, co się dzieje". – Dla nas to jest szok. Zgromadzenie jest zgłoszone i w pełni legalne, a policja nas ochrania – podkreślił Michał Kołodziejczak. Zarzucił też premierowi, że zapomniał, z jakiego środowiska się wywodzi. – Pamiętam spot, w którym występował i nawiązywał do tego, że wywodzi się ze środowiska, które wyrosło na strajkach. Teraz wypiera się własnych korzeni i własnych metod, czym podważa własną wiarygodność – mówił dalej lider Agrounii.

Kołodziejczak podkreślił ponadto, że słowa premiera odbierają jako wypowiedzenie wojny.

– Wojnę wypowiada nam premier Mateusz Morawiecki, my dalej będziemy robić swoje. Premier może sobie podać teraz rękę z prezydentem. Bo czujemy się tak, jak Jarosław Gowin, którego publicznie zrugał prezydent Andrzej Duda. Tak samo nas potraktował – wskazywał.

Kołodziejczak zapowiedział, że rolnicy nie pozwolą się zastraszyć premierowi. Poinformował też, że na przyszły tydzień planowane są kolejne blokady dróg w całym kraju.

