Konflikt Polska - Izrael oczami zwykłych Europejczyków

We wszystkich większych tytułach autorzy jednakowo monotonnie przedstawiają wydarzenia oddając głos przede wszystkim krytycznym komentarzom Yaira Lapida:

„To prawo antysemickie i nieetyczne (...). Polska dzisiejszego popołudnia stała się krajem niedemokratycznym, nieliberalnym, który nie szanuje największej tragedii w historii ludzkości. Świat nie może milczeć”..

O ile jednak dziennikarze piszą/kserują od siebie bliźniaczo podobne omówienia, w których Polska jawi się jako kraj kłopotliwy, obowiązkowo „nacjonalistyczny” skrajnie-prawicowy, który zasadniczo powinien poczuć moralny obowiązek wynagrodzenia strat ofiarom czy też ich spadkobiercom, o tyle trzeba przyznać, że zupełnie inny stosunek do sprawy mają setki czytelników pozostawiających swe komentarze pod ich tekstami. Jest to kolejny dowód na rozmijanie się pewnych rzeczywistości, tej kreowanej przez potężne media, (współpracujące bardzo często z Gazetą Wyborczą) i tej, w której po prostu żyjemy.

Sprawa o tyle jest frapująca, że Wyborcza zdążyła już wypromować w świat „opera omnia” Jana T.Grossa i Jana Grabowskiego, mianując ich naczelnymi historykami i ekspertami od stosunków polsko-żydowskich w prasie zagranicznej. Oba nazwiska królują w opowieściach o „żydofobskiej” Polsce, nic więc dziwnego, że potem nawet Putin używa argumentu o rzekomym odradzaniu się faszyzmu i antysemityzmu w Polsce i na tym buduje swoje narracje.

Pomimo zmasowanej akcji przyprawiania Polsce „brunatnej gęby” od paru lat, komentarze pozostawiane pod artykułami w ogromnej większości wydają się opowiadać po naszej stronie. Oto przykłady:

Hiszpańskie El Mundo, artykuł zatytułowany „Poważny kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem”

1) ENIQUEBELDA:

Jeśli tak ma się odbywać restytucja mienia, to do nas przyjdą Rzymianie żądać pieniędzy wydanych na ulice i budynki, nie licząc praw autorskich do religii chrześcijańskiej i kodeksu prawnego. Będziemy zrujnowani.

2) PDEALMAZAN:

W ten sposób Hiszpanie będą musieli zwrócić Żydom wszystkie ich domy, ziemie i majątek wywłaszczony przez Królów Katolickich, kiedy ci wypędzili ich z Hiszpanii w 1492 roku. Należy wziąć pod uwagę, że obecnie Izrael jest dominującą potęgą chronioną przez Imperium USA, które Żydzi pomogli stworzyć, a przysługi trzeba sobie wzajemnie oddawać.

3) TORRESBEST:

Nazywanie wszelkiej krytyki Żydów „antysemityzmem” skończyło się w dniu, w którym Żydzi zbudowali największy obóz koncentracyjny w historii, dorównujący obozom nazistów. Nazywa się GAZA.

4) RENACIMIENTO:

Cóż za niesprawiedliwość- Izrael domaga się odszkodowania za coś, co wydarzyło się wiele lat temu, podczas gdy sami nadal zabierają ziemię Palestyńczykom.

5) VERDADIV:

Polska ma świętą rację, niech Izrael zwróci się po odszkodowania do Niemców, którzy zabijali masowo tak Żydów jak i Polaków!

Hiszpański El PAIS, artykuł pt. „Izrael uderza w Polskę za ustawę ograniczającą zwrot mienia ofiarom Holocaustu”

1) LA CABRA:

Niemoralne prawo mówi Lapid?? I oni, którzy tak plądrują Palestyńczyków. Nie ma wstydu ten człowiek!

2) EDELLMAN:

Izraelski minister nie zawahał się określić prawa jako niemoralne? Szkoda, że nie mówi tego samego o prawach Izraela, które dają obywatelom żydowskim prawo do żądania własności, ale odmawiają tego samego Palestyńczykom.

Francuskie Le Figaro, artykuł „Prezydent RP zatwierdza ustawę ograniczającą zwrot zagrabionego mienia”

1) Anonyme:

Ale komu zrekompensować? Przecież na 3 miliony Żydów w Polsce 2,7 zostało zgładzonych przez nazistów, więc gdzie są potomkowie ??? Chcą, żeby dawać dolary szóstemu pokoleniu, czy co??? Co oni sobie wyobrażają ???

2) CHRISTIANLL:

Wieczne ofiary. Dlaczego nie poświęcamy tyle uwagi eksterminowanym Cyganom?

3) TEODORA:

Przecież Polska była jednym z największych sojuszników USA i Anglii w czasie wojny? Kto ją sprzedał komunistom?? I teraz Amerykanie udzielają im lekcji choć oni i inni są odpowiedzialni za 50 lat ucisku komunizmu w tym kraju!!

4) GRATELLE:

We wszystkich zachodnich przepisach istnieje termin, po przekroczeniu którego nie można już wnosić sprawy do sądu, bo to jest przedawnienie. Dlaczego Polsce odmawia się tego prawa?

Ofiary lub ich spadkobiercy miały czas by potwierdzić swoje prawo do majątku, a to prawo nie jest wieczne, w przeciwnym razie Francuzi z Akadii wygnani przez Anglików lub Palestyńczyków, którym zabrano ich ziemię, by założyć Izrael, również mogliby się tego domagać.

5) PRENONS:

Czy możliwy jest zwrot mienia zagrabionego podczas rewolucji francuskiej? A podczas wojny lat siedemdziesiątych? Jakoś chyba nie?

6) RAKKAM LE ROUX:

A co z niemieckimi reparacjami wojennymi, które miałyby zrekompensować straty spowodowane zniszczeniem 80% polskich miast zrównanych z ziemią w czasie wojny i zrujnowaną gospodarką kraju? A dlaczego nie wrócić do czasów, kiedy trzy mocarstwa: Prusy, Austria i Rosja zawłaszczyły całe polskie ziemie? Dlaczego tu się nie mówi o odszkodowaniu?

Włoska La Stampa, artykuł pt.”Jeśli Polska odmówi ofiarom Shoah”

1) VANNI

No i prawo adekwatne, Polska to właściwie pierwsza ofiara brutalności II wojny światowej, więc też ostatni kto może być winny w tej sprawie.

2) Fb66

Szczerze mówiąc, wydaje mi się bardzo tendencyjny ten artykuł, napisany wyłącznie po to, by zaatakować rządzących w Polsce. Autor nie jest na tyle uprzejmy, aby zakomunikować, w jakim innym europejskim kraju byłoby to możliwe dzisiaj, po ponad siedemdziesięciu latach od zakończenia konfliktu i po nie mniej niż osiemdziesięciu dwóch od ewentualnego wywłaszczenia w przypadku Polski, ponieważ była okupowana przez Niemców od 1939 r. i Rosjan. W jakim innym kraju restytucja byłaby egzekwowana przez prawo?

We Włoszech, podobnie jak we wszystkich krajach europejskich, zwrot pieniędzy nie byłby możliwy po tak długim czasie a tym bardziej odwołanie od aktu administracyjnego. Polska nie ponosi odpowiedzialności za Holokaust, a to prawo nie oznacza, że mu zaprzecza, a jedynie nie daje sobie przypisać odpowiedzialności za Holocaust.

3) Cris 56

Czy twierdzenie, że Polska nie ponosi odpowiedzialności za Holokaust jest słuszne kiedy brała czynny udział w denuncjowaniu, prześladowaniu i wysyłaniu na śmierć miliony swoich mieszkańców? To wydaje się Panu zgodne z pamięcią i ponownym opracowaniem tych faktów? Przejrzyjmy Shoah, prace Lanzmanna, a przede wszystkim wywiady z Polakami i ich mrożące krew w żyłach opowieści na temat zabijania sąsiadów żydowskich, których domy zajmowali…

EURO NEWS, europejski wielojęzyczny kanał informacyjny

Artykuł pt. „Eskalacja konfliktu polsko-izraelskiego po ogłoszeniu prawa dotyczącego zwrotu mienia dla ocalałych z Holokaustu”

1) GMAIL

Jeśli żydzi chcą odebrać swoją własność, to Palestyńczycy również mają do niej prawo, została im zabrana lub zburzona przez żydów po 1945 roku. To samo z Indianami, których najechali Amerykanie i Brytyjczycy. USA muszą zwrócić ziemię i wycofać się z Ameryki Północnej.

2) ROBERT ANDEGAVEN

Zacznijmy od tego, że przed wybuchem II WŚ większość Żydów mieszkających w Polsce miała obywatelstwo polskie, a więc byli Polakami. Dlatego podlegali polskiemu prawu, a ponieważ byli Polakami, to Polacy ginęli w obozach, a nie obywatele nieistniejącego państwa! Izrael powstał po II wojnie światowej. Żydzi zrobili z Holokaustu skarbonkę.

3) CHRIS

Nie będę bronić Polski, bo nie jestem do końca pewien natury tego konfliktu, ale wiem, że Polska i cała Europa Wschodnia miały ogromną populację Żydów, takie miasta jak Wilno na Litwie były nawet nazywane „małą Jerozolimą”, jeśli się nie mylę. Powodem, dla którego Żydzi osiedlili się na tych terenach jest przede wszystkim to, że byli w większości wypędzani z zachodniej części Europy i Rosji, która traktowała ich okrutnie. Tak więc naprawdę nie można nazwać tych wschodnioeuropejskich mieszkańców rasistami czy coś w tym rodzaju, bo skoro zaakceptowali tak wielu, nie mogliby być antysemitami. Choć straszne, co stało się później z tamtejszymi żydami, Hitler celował w te rejony szczególnie i przecież wielu Polaków zginęło obok żydów. Jak powiedziałem, nie wiem, o co chodzi w tym prawie i konflikcie, ale wydaje mi się, że to głupstwo, że Izrael i Polska podają ten argument do opinii publicznej, myślę, że oba kraje mają surowe prawicowe rządy i napędzają konflikt. Zamiast tego oboje powinni współpracować dla pokoju, bo ich wspólna historia jest niesamowita, naprawdę niesamowita. Powinno być im wstyd im obojga za szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma...

4) Eberhart

Izraelczycy są prawdopodobnie 10 razy bogatsi od Polski, po co kłócić się o jakąś drewnianą chatę w Polsce, w której żyje teraz pokolenie innych ludzi, czy wypędzenie ich byłoby moralnie słuszne z izraelskiego punktu widzenia?

5) Maria Shot

Potomkowie wielu milionów ofiar konfiskat mienia, które miały miejsce podczas rewolucji komunistycznej w 1917 r., która zniszczyła Imperium Rosyjskie poprzez masowe morderstwa i terror wewnętrzny, dawno temu zdołali zaakceptować, że nigdy nie otrzymają odszkodowania za poniesione straty ani roszczeń do własności. Nie byliby wysłuchani w żadnym sądzie.

Nierzadko też samo Imperium Rosyjskie przejmowało majątek i aktywa różnych enklaw, w tym Żydów, a także Polaków, wielokrotnie w ciągu swojej krwawej historii, gdzie prawo mogło być tak samo arbitralne jak Potiomkin czy Arkachejew (naczelny nadzorca cesarza Pawła) decydował podczas gry w karty.

Przyjęta właśnie w Polsce ustawa jest sprawiedliwa, ponieważ jest taka sama dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, przekonania i przynależność polityczną obywatelstwa. Tak jak rodzina mojego ojca nigdy nie miała otrzymać żadnych reparacji od postsowieckiego państwa rosyjskiego, tak rodzina mojej matki nie może otrzymać czegokolwiek od nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Żadne z moich rodziców nigdy nie otrzymało żadnej emerytury, pensji weterana (mój ojciec służył przez prawie dziesięć lat w najgorszych walkach, jakie widziały wojska sowieckie, zarówno w Mongolii, jak i na froncie niemieckim), renty inwalidzkiej ani nawet słowa kondolencji za ich wstrząsające doświadczenia z rąk nie tylko nazistów, ale także Stalina, który był nie mniej okrutny.

Ze względu na ograniczony i płatny dostęp do europejskich dzienników nie mogę przytoczyć więcej przykładów. Z całą pewnością więcej jest komentarzy przychylnych Polsce, choć jest też pewna część ubliżających nam sądów i to najczęściej za sprawą najnowszych prób przepisywania historii pod dyktando krajowych ojkofobów.

Czytaj też:

Ataki Suchanow na Ordo IurisCzytaj też:

Unia Europejska przeciwko Polsce. O jaką stawkę toczy się gra