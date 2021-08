Sytuacja w Afganistanie. Grodzki: Tę krew będziemy mieli na rękach

Po wkroczeniu w niedzielę do stolicy Kabulu wojsk talibów, w mieście doszło do masowej ucieczki Afgańczyków. Tysiące mieszkańców stolicy tłoczy się na lotnisku, aby dostać się na pokład jednego z samolotów, które odlatują do innych krajów. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych przez dziennikarzy obecnych na miejscu zdarzenia pokazują dantejskie sceny.

Państwa sojusznicze ewakuują pracowników swoich ambasad oraz afgańskich współpracowników, którzy przez ostatnich 20 lat pomagali żołnierzom państw zachodnich w wykonywaniu misji wojskowej. Również Polska wysłała do Afganistanu swoje samoloty.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zapewniał we wtorek, że Polska sprawnie przeprowadza akcję ewakuacji afgańskich współpracowników. Całkowicie odmiennego zdania jest jednak marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki krytykuje rząd

Polityk Platformy Obywatelskiej na antenie TVN24 użył bardzo mocnego stwierdzenia dla opisu jego oceny działań rządu w sprawie Afganistanu.

– Ta akcja jest prowadzona w sposób moim zdaniem daleki od perfekcji, żeby nie powiedzieć skandaliczny i jeżeli ktokolwiek straci życie z powodu naszego niedbalstwa, tę krew będziemy mieli na rękach – stwierdził.

Grodzki odniósł się również do wczorajszych słów wicepremiera Piotra Glińskiego, który w Polsat News stwierdził, że w 2015 roku Polska obroniła się przed falą uchodźców "i teraz też się obroni".

– Polska już w poprzednim kryzysie uchodźczym zachowywała się w sposób daleki od chrześcijańskiej posługi potrzebującym i w tej chwili wypowiedzi przedstawicieli rządu są również dalekie od etyki chrześcijańskiej – ocenił Grodzki i dodał, że niektórzy samorządowcy już zaoferowali pomoc afgańskim uchodźcom.

– Jesteśmy im winni pomoc, choćby tylko czasową, bo czy będą chcieli zostać u nas, czy będą chcieli emigrować dalej, ale nie można się odwracać plecami, nie mówiąc już o skandalicznej akcji dotyczącej ludzi, którzy współpracowali z Polakami, z polskim kontyngentem – stwierdził dalej Grodzki.

Czytaj też:

Grodzki: Chcemy przygotować system wzorowany na II RzeczypospolitejCzytaj też:

"Kto sieje wiatr, zbiera burzę". Grodzki o nastrojach antyszczepionkowych