"Mówię to ze smutkiem". Gowin podjął decyzję ws. wniosku o odwołanie Witek

W środę po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie Witek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu.

Ostatecznie, po ponownym głosowaniu zarządzonym przez Witek, wniosek opozycji o przełożenie posiedzenia Sejmu przepadł. Dzięki temu posłowie mogli przyjąć nowelizacją ustawy medialnej, potocznie zwanej "lex TVN".

Po decyzji marszałek Witek o reasumpcji, politycy opozycji domagają się odwołania jej z pełnionej funkcji. Według Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy trwają rozmowy na ten temat w łonie wszystkich partii opozycyjnych.

Porozumienie poprze odwołanie Witek

W środę, podczas briefingu prasowego w Sejmie, lider Porozumienia zapowiedział, że jego partia poprze wniosek opozycji o odwołanie marszałek Sejmu.

– Wszyscy widzieliśmy na sali sejmowej, że złamane zostały dobre obyczaje parlamentarne. Natomiast dzisiaj coraz więcej wskazuje na to, że pani marszałek Witek niestety złamała prawo. Mówię to z ubolewaniem, ze smutkiem, ale Porozumienie zapewne w związku z zachowaniem pani marszałek Witek zdecyduje się poprzeć wniosek o odwołanie marszałek Sejmu – powiedział Gowin.

Gowin liczy na Kukiza

Polityk liczy, że Paweł Kukiz zmieni zdanie i również zagłosuje za odwołaniem Witek.

– Szanuję posła Kukiza, natomiast liczę przez cały czas na jego refleksję nad tym, co wydarzyło się 11 sierpnia na sali sejmowej. Dlatego że w oczywisty sposób ta reasumpcja była złamaniem co najmniej takich podstawowych, najbardziej elementarnych standardów demokracji – powiedział Gowin i dodał: "11 sierpnia mieliśmy niestety do czynienia z partyjniactwem w najgorszym wydaniu".

Lider Porozumienia przekonywał Kukiza, że warto odwołać marszałek Witek, nawet mimo wiążącej go umowy z Prawem i Sprawiedliwością.

– Rozumiem, że ta współpraca Pawła Kukiza z PiS-em jest współpracą w konkretnych punktach, natomiast nie będzie obejmowała wszystkich głosowań i wierzę, że w wielu ważnych dla Polski sprawach Paweł Kukiz będzie głosował przeciwko złym rozwiązaniom, jeżeli takie rozwiązania będą przedstawiane – powiedział.

