"Nadal nie zrozumieliście, że nic nie znaczycie". Mocny wpis byłego posła

We wtorek były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o spotkaniu przedstawicieli wszystkich sił opozycyjnych. Jego celem miało być ustalenie przyszłego składu prezydium Sejmu, w którym "podobno nie będzie miejsca na przedstawiciela PiS". Szerzej o tym spotkaniu mówił w porannej rozmowie na antenie Polsat News prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Klaruje się z obu stron sojusz anty-PiS"

Na wpis Jakubiaka zareagował jego były klubowy kolega Tomasz Jaskóła. "Moje przewidywania się spełniają" – zaczął swój wpis na Facebooku polityk. Były poseł przewiduje, że teraz będziemy mieli do czynienia z próbą "dobicia PIS w Sejmie" i "dalszą destabilizacją państwa (odwołanie marszałek Witek i przejęcie Prezydium Sejmu)". "Wszyscy przeciwko PIS, później bloki. Lewica, centrum PSL+JG, wchłonięty Hołownia przez PO i Konfederacja, która w tym uczestniczy (o dziwo). Jarosław Gowin marszałkiem Sejmu, m.in. Agnieszka Ścigaj będzie wicemarszałkiem" – dodał.

W dalszej części zwrócił się do Jakubiaka: "Mówiłem ci od dawna, że klaruje się z obu stron sojusz anty PIS. Konfederacja także wejdzie w taki układ z Hołownia i PO. To ruch na teraz. Później będą bloki. Silne centrum: JG+PSL+PL2050; KO samodzielnie lub z Hołownią. To zależy od pozycji D[onalda] T[uska] w ciągu roku".

"Nie zrozumieli nic z naszej pracy"

Jaskóła pisze, iż młodzi ludzie wchodzący w skład ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 powinni mieć już świadomość, że "wszystkie, absolutnie wszystkie miejsca biorące 1 i 2 na listach dostaną politycy - oni będą do kompanii i roznoszenia ulotek, plakatów baloników".

"Niestety Marku, kiedy patrzę jak twoja informacja jest oceniana, hejtowana, to widzę, że ludzie w Polsce NIE ZROZUMIELI NIC z naszej pracy jako ruchu Kukiz 15 ani też z naszego przesłania. NIC. Nadal nie zrozumieliście, że NIC nie znaczycie i żyjecie w iluzji demokracji. No to żyjcie!" – podsumował Jaskóła. "Ten ruch (zręby) był budowany już w poprzedniej kadencji" – dodał na zakończenie.

