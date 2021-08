"Nie możemy milczeć". Wojciechowska: To także nasza wina

Związana z TVN prezenterka telewizyjna Martyna Wojciechowska zamieściła w mediach społecznościowych dramatyczny apel dotyczący sytuacji w Afganistanie. Do swojego wpisu zamieściła zdjęcie na którym widzimy setki osób na pokładzie samolotu cargo Sił Powietrznych USA.

Dziennikarka zwróciła uwagę, że choć samolot ten może przewozić "ładunek" ponad 77 tys. kg, to jednak zaprojektowane ma zaledwie 134 miejsca siedzące. "W środku tłum przerażonych, spanikowanych ludzi uciekających ze swojego kraju. Część z tych osób była zaplanowana do ewakuacji, niektórzy jednak dosłownie wślizgnęli się na pokład tuż przed startem" – wskazała. "Zaledwie dzień później lotnisko w Kabulu opanował totalny chaos. Ludzie w akcie desperacji przytrzymywali się zewnętrznych części samolotu, szukając jakiejkolwiek ucieczki. Co się z nimi stało po starcie… widzieliśmy" – dodała.

"To także nasza wina"

W dalszej części wpisu Wojciechowskiej padły mocne oskarżenia. Dziennikarka podkreśliła, że na naszych oczach rozgrywa się dramat milionów niewinnych ludzi. "To, co się teraz wydarzyło w Afganistanie to także nasza wina. Świata Zachodu. Nie możemy teraz milczeć!" – napisała.

Dziennikarka przywołała tu przykłady innych państw, takich jak Kanada czy Niemcy, które zadeklarowały przyjęcie łącznie 30 tys. osób. "[...] tymczasem Polska najpierw poinformowała o przyznaniu… 45 wiz" – wskazała i dodała: "Tyle że do odbioru osobistego w oddalonym o tysiąc kilometrów New Delhi w Indiach! Jakim sposobem Ci ludzie mieli to zrobić?! Teraz Kancelaria Premiera Morawieckiego mówi o 100 wizach co i tak uważam za żenujący akt braku lojalności".

"Brak człowieczeństwa"

Wojciechowska przypomniała, że w ciągu ostatnich 20 lat w Afganistanie służyło ponad 30 tysięcy polskich żołnierzy, którym wielokrotnie pomagała i współpracowała z nimi lokalna ludność.

"DZISIAJ ZA POMOC, KTÓREJ NAM UDZIELALI GROZI IM ŚMIERĆ. Tak im dziękujemy? Brak człowieczeństwa" – skwitowała.

