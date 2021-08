Miller: Jest jedna metoda na sprawdzenie, czy Zjednoczona Prawica ma większość

Polityk był pytany w Polsat News, czy Zjednoczona Prawica dalej ma większość w parlamencie. – Gdyby jej nie było, nie byłoby rządu Morawieckiego – stwierdził. – Jest jedna metoda sprawdzenia – konstruktywne wotum nieufności. Gdyby opozycja miała przekonanie, że jest większością, to by taki wniosek postawiła – powiedział Miller.

Na podstawie artykułu 158 Konstytucji Sejm może uchwalić wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów, wskazując jednocześnie imiennie kandydata na nowego premiera.

Miller pytany o to, na kogo zagłosowałby w przyspieszonych wyborach, gdyby do nich doszło, odpowiedział, że chciałby głosować na partię lewicową. – Nie tracę nadziei, że będę mógł za dwa lata – oświadczył, dodając, że wcześniejszych wyborów nie będzie. Jego zdaniem, większość parlamentarna, która musiałaby o tym zdecydować, nie ma w tym interesu.

Morawiecki zdymisjonował Gowina

Sytuacja wewnętrzna w Zjednoczonej Prawicy zaogniła się po tym, jak w ubiegły wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu z rządu wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Powodem miała być krytyka Polskiego Ładu ze strony lidera Porozumienia.

Po dymisji Gowina zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy, a kilku wiceministrów związanych z Porozumieniem złożyło rezygnacje. Postąpili tak m.in. wiceszef MON Marcin Ociepa oraz dwoje wiceministrów z resortu rozwoju – Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy. Ostatecznie Ociepa i Gut-Mostowy pozostali w rządzie.

