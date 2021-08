Kamiński: Kukiz może z powrotem głosować z nami i obalić tę ekipę

Polityk był pytany w TVN24 o szanse na odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Opozycja chce to zrobić w związku z głośną reasumpcją głosowania z 11 sierpnia. Po tym, jak posłowie Kukiz'15 pomylili się w głosowaniu nad odroczeniem obrad Sejmu, marszałek Witek zarządziła powtórzenie głosowania.

– Myślę, że dzisiaj istnieje realna szansa, że większość spośród 460 ludzi w Sejmie opowie się za tym, żeby polski Sejm był nie targowiskiem a miejscem debaty – powiedział Kamiński.

– Gdybym ja był liderem opozycji, zaproponowałbym Pawłowi Kukizowi "sprawdzam". Jedyną możliwością, w której Paweł Kukiz może z powrotem z nami głosować i po prostu obalić tę ekipę, będzie udowodnienie opinii publicznej, że Jarosław Kaczyński oszukuje go w sprawie ordynacji wyborczej – przekonywał wicemarszałek Senatu.

Kamiński: Kaczyński panicznie boi się JOW-ów

Według Kamińskiego "opozycja i Prawo i Sprawiedliwość mają dzisiaj większość, żeby spełnić postulat Pawła Kukiza – jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu". Stwierdził zarazem, że gdyby taki projekt rzeczywiście się pojawił, to "PiS od razu by zrejterowało, bo Kaczyński panicznie boi się jednomandatowych okręgów do Sejmu, bo jak miał jednomandatowe okręgi do Senatu, to ja tu dzisiaj siedzę jako wicemarszałek, a nie gdzieś indziej".

– W związku z tym jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu nie są przeciwko interesom politycznym opozycji. Gołym okiem to widać. To powiedźmy Pawłowi Kukizowi "sprawdzam". Proszę, oto jest nasz, całej opozycji, projekt zmiany konstytucji i zmiany ordynacji wyborczej – mówił Kamiński.

