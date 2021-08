"Myślę, że to jest dość oczywiste". Dziambor skomentował ultimatum Konfederacji

O ultimatum poinformował w środę poseł Robert Winnicki.

"Krytycznie oceniamy działalność marsz.Witek, m. in. »mrożenie« ważnych ustaw. Dlatego naszym warunkiem jest pisemne zobowiązanie wszystkich, którzy chcą ją odwołać, że poprą ustawę Stop Segregacji Sanitarnej oraz zablokują Nowy Ład. To są istotne sprawy - nie dzielenie stołków" – zadeklarował.

"Równoczesny atak ze strony sympatyków rządu jak i lewicowej opozycji totalnej utwierdza mnie w słuszności naszego stanowiska" – dodał Winnicki.

"Nie chcemy, by ludzie byli szykanowani"

– Wszyscy się spodziewali, że będziemy negocjować jakieś personalia - nie, chodzi nam o nasze konkretne ustawy – mówił o warunkach Konfederacji Artur Dziambor.

Polityk podkreślił, że jego środowisku zależy by uniemożliwić rządowi "segregowanie sanitarne" obywateli. – Chcemy, żeby rząd przestał straszyć ludzi tym, że osoby, które się nie zaszczepiły, będą w jakiś sposób szykanowane - w pracy, urzędach czy w podróży – powiedział na antenie Programu 3 Polskiego Radia.

"Nowy Wał"

Kolejny warunek dotyczy kwestii ekonomicznych. – Druga sprawa to Nowy Ład, czy jak my to nazywamy Nowy Wał. Myślę, że jest dość oczywiste, że jesteśmy po prostu przeciwnikami tych rozwiązań gospodarczych, które zaproponowano – kontynuował Dziambor.



Poseł wyjaśnił swoje wątpliwości dotyczące sztandarowego projektu Zjednoczonej Prawicy na przykładzie ostatnio przyjętego przez rząd świadczenia. Projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym zakłada wsparcie rodziny kwotą 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

– To jest kolejny socjal, ja mimo wszystko poszedłbym w radykalne obniżki podatków i możliwości odpisów podatkowych w przypadku dzieci i wtedy byłoby to zrobione dobrze – powiedział Dziambor. – Brzmi to bardzo atrakcyjnie dla wyborcy, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, skąd się to bierze, a bierze się z gigantycznego obciążenia podatkowego – zakończył poseł konfederacji.

