"Jeszcze troszkę". Prof. Horban o przymusowych szczepieniach: Przyjdzie na to pora

Szef Rady Medycznej przy premierze, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban był w czwartek gościem w programie "Tak jest" na antenie TVN24. Jednym z poruszonych wątków była kwestia ewentualnego wprowadzenia w Polsce dodatkowych obostrzeń dla osób, które nie przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19. Chodzi o rozwiązania francuskie. W kraju tym osoby niezaszczepione nie mogą korzystać z usług kin czy restauracji.

– Myślimy o tym wariancie. Jesteśmy bardzo blisko tego – przyznał Horban. – Ale proszę zwrócić uwagę na sytuację pracodawców. Restauracje były zamknięte ponad rok, część popadała, duża część miała kłopoty. Blokowanie z powrotem rozwijającego się ruchu to jest znowu zablokowanie tej gospodarki – dodał. Profesor podkreślił, że dopóki mamy ok. 200 zakażeń dziennie możemy jeszcze "spokojnie zaczekać" i skoncentrować się na przekonywaniu kolejnych osób do przyjęcia szczepionki.

Kiedy zatem możemy spodziewać się wprowadzenia restrykcji? Tu Andrzej Horban wskazał sytuacje powyżej tysiąca nowych przypadków zakażeń dziennie. – W tym momencie przestaniemy bić na alarm i będziemy bardzo wyraźnie nakłaniali do ograniczenia aktywności – oświadczył.

Obowiązkowe szczepienia

W programie poruszony został również temat wprowadzenia obowiązku szczepień. Pytany, czy takie rozwiązanie będzie rekomendować Rada Madyczna, prof. Horban odparł: "Ręka nas świerzbi, żeby rekomendować obowiązek szczepień dla niektórych grup, które są narażone na zakażenia".

– Przyjdzie na to pora, jak wzrośnie, zaczniemy się szczepić przymusowo. Jeszcze troszkę (...) – zapowiedział i dodał, iż należy spodziewać się zmiany podejścia władz. – Mam nadzieję, że rząd podejmie taką decyzję, by te szczepienia były przymusowe – podkreślił.

