Kanthak: Opozycja wpisuje się w scenariusz "ruskiego ładu"

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Przedstawiciele opozycji przekonują, że to uchodźcy, których Polska powinna przyjąć.

– Donald Tusk mówił o rzekomym "ruskim ładzie", który miałoby Prawo i Sprawiedliwość wprowadzać, a tu się okazuje, że opozycja i Platforma Obywatelska to jest totalne wpisywanie się w scenariusz "ruskiego ładu", ponieważ chcecie realizować scenariusz Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki, dokładnie jota w jotę – stwierdził w TVP Info Jan Kanthak.

Uchodźcy czy migranci?

Według niego mamy do czynienia z imigrantami, a nie uchodźcami. – Uchodźcą jest osoba, która przekroczy granicę z państwem, w którym nie grozi jej już żadne niebezpieczeństwo, a Polska nie graniczy z Afganistanem, ani z Irakiem. Według wielu ekspertów to są osoby, które należą do klasy średniej. (…) Wszyscy wskazują, że żeby przybyć na Białoruś, trzeba zapłacić kilka tysięcy dolarów za sam lot – mówił poseł Solidarnej Polski.

Jego zdaniem trzeba bardzo mocno postawić na przekaz do ludzi znajdujących się w Afganistanie i w Iraku, aby wiedzieli, że "tu nie jest tak, jak im się tę rzeczywistość kreuje i maluje". – Integralność granic Rzeczypospolitej, szczególnie jako zewnętrznych granic UE, jest niezwykle istotna – podkreślił.

– Na szczęście to Zjednoczona Prawica wygrała wybory w 2015 roku i teraz to Unia Europejska próbuje się wzorować na nas, mówiąc, że pomoc należy kierować na miejsce, bo tam są osoby, które jej potrzebują. (…) Kandydat na kanclerza Niemiec Armin Laschet powiedział, że nie może się powtórzyć scenariusz z 2015 roku – oświadczył Kanthak.

Wąsik o migrantach na granicy: To głównie młodzi mężczyźni