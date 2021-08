Andrzej Duda zdecydował ws. "lex TVN"? Przecieki z Pałacu Prezydenckiego

Nie po to prezydent Polski wypracował dobre relacje z Donaldem Trumpem, by dzisiaj to psuć przez "lex TVN" – wskazuje bliski współpracownik Andrzeja Dudy.

11 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy medialnej. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Decyzja posłów wywołała niezadowolenie części europejskich mediów. Jeden ze szwedzkich dzienników oskarżył Polskę o autorytaryzm. Z kolei niemiecka prasa domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji. Według nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM, Stany Zjednoczone są "zawiedzione i poirytowane" działaniami polskich władz związanymi z ustawą "lex TVN". Rozgłośnia ustaliła, że Waszyngton rozważa możliwość nałożenia sankcji na Warszawę. Możliwe są trzy scenariusze. "Tu już nie chodzi o TVN24" Co w tej sytuacji zrobi Andrzej Duda? Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski, prezydent coraz bardziej skłania się ku zawetowaniu kontrowersyjnej ustawy. – Prezydent nie będzie szedł na wojnę z naszym największym sojusznikiem w regionie, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tu już nie chodzi o TVN24, tylko o nasze strategiczne i gospodarcze relacje – podkreśliła w rozmowie z serwisem niewymieniona z nazwiska osoba z bliskiego otoczenia prezydenta. – Mamy kupować od nich atom, Amerykanie będą budować u nas elektrownię jądrową, największe koncerny informatyczne inwestują w Polsce gigantyczne pieniądze, mamy wypracowane militarne bezpieczeństwo ze strony USA. Nawet jeśli nie mamy obecnie dobrych relacji z Joe Bidenem, to po co je jeszcze dodatkowo psuć? – pyta retorycznie rozmówca WP. Informator serwisu podkreśla jednocześnie, że formacja rządząca nie konsultowała ustawy z głową państwa. Z przekazanych przez niego informacji wynika ponadto, że za użyciem przez prezydenta weta opowiada się też jego najbliższe otoczenie, w były szef gabinetu prezydenta, a obecnie ambasador Polski przy ONZ w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski. Współpracownik Andrzeja Dudy zwraca uwagę, że nie po to prezydent wypracował dobre relacje z Donaldem Trumpem, by dzisiaj to psuć przez "lex TVN". – Deklarację Bidena, że Stany Zjednoczone będą niezawodnym partnerem Polski na każdym kroku, traktujemy jako cały czas aktualną – dodał informator WP. Czytaj też:

