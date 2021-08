"Przez ile politycznych łóżek przeszła". Rusin uderza w Ogórek

Od kilku dni na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją migracyjną. Na pasie ziemi niczyjej na wysokości Usnarza Górnego koczuje grupa ok. 50 imigrantów, którzy znaleźli się w potrzasku po tym jak białoruskie służby wypchnęły ich poza swoje granice, a polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium Polski.

Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz poruszyli temat uchodźców przy polskiej granicy w programie "W Kontrze" na antenie TVP. Prezenterka postanowiła przy tej okazji wbić szpilę Kindze Rusin

– Wiesz co, już od razu ruszyły w internecie komentarze na temat przyjęcia tych uchodźców. Ja się bardzo cieszę, że Kinga Rusin napisała, że przyjmie całą, dużą afgańską rodzin... A nie, to mi się śniło, przepraszam – drwiła Ogórek w swoim programie.

Riposta Rusin

Popularna celebrytka nie kazała długo czekać na swoją odpowiedź. Rusin słynie ze swojej aktywności na Instagramie, gdzie zamieszcza patetyczne wpisy dot. czy to konstytucji czy też działań Prawa i Sprawiedliwości. Również i tym razem postanowiła w mediach społecznościowych zamieścić ripostę.

Swój wpis zaczęła od drwiny z tego, że niektórym przeszkadzają wiadra pomyj wylewane na Pawła Kukiza. Jej zdaniem lider Kukiz'15 popierając nowelizację ustawy medialnej "świadomie przykłada rękę do zarzynania państwa obywatelskiego!". Następnie Rusin nawiązała do osoby Magdaleny Ogórek, z którą od dłuższego czasu pozostaje w konflikcie.

"Przez ile politycznych łóżek przeszli taki Kukiz czy Ogórek, by zrobić sobie dobrze, udając, że nic w tym zdrożnego? Czy można się dziwić, że wielu krzyczy o prostytucji politycznej?" – napisała była pracownica TVN.

Następnie Rusin nawiązała do niedawnych zaczepek ze strony Ogórek. "Zwykła płotka, ale dobry przykład. Cynizm i bezczelność podniesione do potęgi n-tej. Kiedyś kandydatka „z łapanki” na prezydenta partii postulującej swobody obywatelskie, a dziś medialna twarz PIS-owskiego reżimu łamiącego prawo i cofającego nas do średniowiecza. I ona ma czelność śmieszkować o pomocy uchodźcom - kobietom i dzieciom, którym grozi smierć!? No po prostu, szanowni państwo, boki zrywać..." – stwierdziła celebrytka.

Czytaj też:

"Wolne media bez Kukiza". Politycy KO o cenzurowaniu lidera Kukiz'15Czytaj też:

TVN pozywa Macierewicza. "Stanowczo sprzeciwiamy się takim komentarzom"