"Lewactwo zawyło po raz kolejny". Polityk PiS uderza w posłów KO: Brzydzę się

Od kilku dni na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją migracyjną. Na pasie ziemi niczyjej na wysokości Usnarza Górnego koczuje grupa ok. 50 imigrantów, którzy znaleźli się w potrzasku po tym jak białoruskie służby wypchnęły ich poza swoje granice, a polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium Polski.

"Wstyd za nich"

Do sprawy odniósł się na antenie telewizji wPolsce.pl Piotr Kaleta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie kryje oburzenia zachowaniem niektórych posłów opozycji wobec sytuacji na granicy. – Lewactwo zawyło po raz kolejny jakimiś swoimi dziwnymi poglądami. Czasami są takie sytuacje, kiedy trudno je komentować, wystarczy tylko obserwować. Mam tu na myśli tych dwóch panów. Wstyd po prostu za nich, nawet nie będę wymieniał ich nazwisk, bo zwyczajnie trochę się tego brzydzę – powiedział. Kaleta nawiązał tu do zachowania posłów Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby, którzy próbowali przedostać się do koczujących migrantów.

– Trzeba robić swoje, oni się nic nie zmienili. Wszystko, co się stało na zachodzie Europy ostatnimi czasy, te wszystkie zamachy nie dały im nic do zrozumienia. Ale może być tak, że dały im do zrozumienia, tylko wyczuwają chwilę, żeby zaistnieć a to jest żenujące, podłe i niestety niebezpieczne – kontynował poseł.

"Całkowicie odgrodzić od Białorusi"

Komentując samą sytuację na granicy Kaleta ocenił, iż jest rozwojowa. Przewiduje jednak, że może ulec pogorszeniu. Jego zdaniem, Polska powinna się obecnie koncentrować na tym, żeby "kreować politykę wobec Białorusi i przedstawiać wszystkie rozwiązania, które wspólnie głównie z Litwą musimy podejmować".

– Te działania powinny polegać na tym, że musimy się w tej chwili całkowicie odgrodzić od Białorusi, po to, żeby chronić polskich obywateli – wyjaśnił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

