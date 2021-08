Błaszczak: Tusk jako szef RE groził Polsce sankcjami

Od kilku dni na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją migracyjną. Na pasie ziemi niczyjej na wysokości Usnarza Górnego koczuje grupa ok. 50 imigrantów, którzy znaleźli się w potrzasku po tym jak białoruskie służby wypchnęły ich poza swoje granice, a polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium Polski.

O sprawę był pytany minister obrony Mariusz Błaszczak. – Dziś mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami, które są haniebne. Wymuszanie na strażnikach granicznych tego, żeby otworzyli granice, wymuszanie na nich tego, żeby nie strzegli granicy, jest czymś, co wymierzone jest wprost w bezpieczeństwo RP. Robią to posłowie, którzy sami siebie nazywają opozycją totalną, robią to prawnicy, przedstawiciele organizacji. To działanie na szkodę Polski, ale też na szkodę UE – stwierdził Mariusz Błaszczak w rozmowie z Danutą Holecką.

Jego zdaniem działa opozycji na granicy z Białorusią są zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. – Wizyty totalnych na granicy polsko-białoruskiej również są przykładem typowego zachowania dla totalnych, którzy atakują w ten sposób rząd – dodał.

Tusk chciał sankcji?

Błaszczak jednocześnie w ostrych słowach zaatakował Donalda Tuska, lidera PO. – Kiedy był przewodniczącym RE, groził Polsce, polskiemu rządowi sankcjami, jeżeli nie będziemy przyjmować uchodźców. My nie przyjmowaliśmy konsekwentnie tych ludzi, zwanych uchodźcami, chociaż de facto uchodźcami żadnymi nie są, są migrantami, którzy próbują poprawić swój byt życiowy, ale co ważne, że UE zmieniła swoje stanowisko po tych doświadczeniach. Dziś już nie słyszymy tego, że należy przyjmować, oprócz polityków z Koalicji Obywatelskiej, którzy powtarzają to, co im tam polecą do powtarzania – przekonywał Błaszczak.

