"Tusk jest za to bezpośrednio odpowiedzialny". Czarnek: Dlatego dał sygnał do odwrotu

W Jedynce Polskiego Radia szef MEiN Przemysław Czarnek był pytany o reakcje polityków opozycji na to, co dzieje się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Odniósł się do stanowiska Donalda Tuska w tej sprawie. "Polskie granice muszą być szczelne i dobrze chronione. Kto to kwestionuje, nie rozumie, czym jest państwo. Ochrona nie polega na antyhumanitarnej propagandzie, tylko sprawnym działaniu. Za czasów PiS polską granicę przekroczyło rekordowo dużo nielegalnych migrantów" – napisał w sobotę na Twitterze szef PO.

– Pan Tusk zaczyna się wycofywać z tego projektu Platformy dotyczącego ataku polskich służb i wymuszania przekroczenia przez granicę nielegalnych migrantów. Pan Tusk jest odpowiedzialny bezpośrednio jako były prezydent Unii Europejskiej za kryzys migracyjny od 2015 roku. Za to, co się dzieje dzisiaj w Niemczech i we Francji. Dlatego dla niego ten problem migrantów, uchodźców na granicy UE jest bardzo niewygodny. Dlatego dał sygnał do odwrotu swoim tweetem, ale widać, że nie panuje nad emocjami swoich posłów – ocenił Czarnek.

"To działanie stricte antypolskie"

Nawiązał w tym kontekście do skandalicznych słów Władysława Frasyniuka, który w niedzielę w TVN24 nazwał chroniących granicy z Białorusią żołnierzy Wojska Polskiego "watahą psów" i "śmieciami".

– Wszyscy widzą jak się zachowują ludzie z opozycji. Pan Frasyniuk. Ale przecież takie same słowa dotyczyły pana Sikorskiego w programie TVN24, gdzie pani Olejnik nie zareagowała nawet jednym słowem. Takich sytuacji, kiedy inni byli lżeni najpodlejszymi słowami było więcej – mówił Czarnek.

– To był również ten festiwal czy tam koncert w TVN24 w Sopocie. Tak też padały ze sceny obraźliwe sformułowania i jeszcze bito brawo za to. To są sytuacje charakterystyczne dla opozycji, poniżej jakiegokolwiek poziomu. Typowo antypolskie niestety – stwierdził.

– To, co zrobił pan Frasyniuk, obrażając wojsko polskie, polską straż graniczną, która pilnuje szczelnie granicy nie tylko polskiej, ale wschodniej granicy UE, nie jest tylko chamstwem. To jest działanie stricte antypolskie – ocenił polityk.

