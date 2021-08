Sośnierz zdradza, jak PiS pozyskuje nowych posłów

W poniedziałek w TVN24 Andrzej Sośnierz, który w kwietniu odszedł z klubu PiS, mówił, że jego była formacja stosuje "prawie że przekupstwo" do pozyskiwania nowych posłów. – Ideały, które przyświecały tworzeniu i pewna programowa wspólnota, która miała łączyć, o tym w tej chwili można zapomnieć – przekonywał.

– W tej chwili większość osób, które są nakłaniane, to tylko przez jakieś profity gospodarcze lub stanowiska. Życie polityczne w tym zakresie zeszło do parteru – dodał.

Sośnierz: Mamy rząd mniejszościowy

Polityk oświadczył, że nie wraca do klubu PiS, a projekt Polskie Sprawy "rozwija się". – Byłem w klubie PiS bardzo długo i wystarczy – powiedział.

Sośnierz stwierdził, że PiS, "co zrozumiałe, szuka też rozpaczliwie większości, tą większość się udaje utrzymać". – Co by nie powiedzieć, teraz to jest rząd mniejszościowy. Sama Zjednoczona Prawica ma w tej chwili niewystarczającą liczbę posłów, żeby tworzyć większość rządową. W tej chwili to się odbywa dzięki podpisaniu z Pawłem Kukizem porozumienia i dzięki postawie kilku posłów – dodał.

W sprawie Kukiza "wszyscy lamentują i płaczą"

Według niego inna sytuacja wystąpiła w czerwcu, kiedy Kukiz podpisał porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim. – Teraz wszyscy lamentują i płaczą, że Paweł Kukiz dotrzymuje porozumienia, które podpisał, ale ja to jednak kładę w inną kategorię. Natomiast potem pojawiły się takie indywidualne gry, które niestety niskie instynkty pobudzają – ocenił.

Sośnierz, skrytykował też Polski Ład, mówiąc, że "to nie jest dobry program". – To są pieniądze, które będzie trzeba kiedyś oddać. Niektóre z tych wydatków są wątpliwe co do skuteczności swojej, a podatki, które się wiążą z tym Polskim Ładem, to jest też koszt, który jednak Polacy poniosą – powiedział.



