Szokujący wpis Jachiry o Polakach i Żydach. "Okryła się Pani hańbą"

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium RP. Ponadto żołnierze patrolują i zabezpieczają granicę drutem kolczastym.

Część polityków opozycji przekonuje, że mamy do czynienia z uchodźcami, których Polska powinna przyjąć. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nasz kraj zobowiązany jest przede wszystkim do ochrony własnej granicy. W weekend szef rządu odbył wideokonferencję z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Morawiecki zapowiedział, że wszystkie cztery kraje nie dopuszczą do żadnej nielegalnej imigracji i będą chronić swoich granic przed nielegalnymi działaniami reżimu Łukaszenki.

Jachira prowokuje na Twitterze

"Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny" – napisała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Jej wpis wywołał lawinę komentarzy. "Tą wypowiedzią okryła się Pani hańbą. Absolutnie skandaliczne słowa" – stwierdził wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. "Najpierw Frasyniuk, teraz Jachira. Poziom debaty publicznej nie spada - on szoruje po dnie" – dodał polityk partii Jarosława Gowina.

Inni użytkownicy Twittera zwracają uwagę, że Polacy mają najwięcej tytułów Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (7 112) i że pomagali Żydom, płacąc za to cenę własnego życia. "Właśnie pani napluła na groby rodziny Ulmów i tysięcy innych, którzy pomoc Żydom przypłacili życiem" – napisał jeden z komentujących.

