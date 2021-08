Mocny apel Płażyńskiego do Dulkiewicz. Chodzi o Frasyniuka

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwołał w poniedziałek konferencję prasową, podczas której skierował apel do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Kacper Płażyński domaga się odwołania Władysława Frasyniuka z rady ECS. Były opozycjonista znalazł się tam z rekomendacji Dulkiewicz.

Skandaliczne słowa Frasyniuka

Zdaniem posła PiS słowa byłego opozycjonisty są skandaliczne.

– Doszło do rzeczy skandalicznej. Władysław Frasyniuk obraził Wojsko Polskie i państwo polskie. Wojsko Polskie i Straż Graniczna to fundament naszego bezpieczeństwa, powinien to rozumieć każdy Polak. Władysław Frasyniuk przekroczył tą wypowiedzią granicę – stwierdził Płażyński.

– Pan Frasyniuk jest przedstawicielem prezydenta Gdańska w radzie ECS-u. W naszej opinii osoba, która szkaluje państwo, nie powinna być promowana w publicznych instytucjach. Zwróciłem się o odwołanie pana Frasyniuka z tej prestiżowej funkcji, której nie powinny pełnić osoby, wypowiadające niegodne słowa – dodał polityk.

Przypomnijmy, że Władysław Frasyniuk, będąc gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24 określił żołnierzy Wojska Polskiego jako "śmieci".

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – stwierdził były opozycjonista.

Reakcja władz Gdańska

Do apelu Płażyńskiego odniósł się Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Jego zdaniem nie ma powodu, aby komentować słowa Frasyniuka, jak również odnosić się do pełnionej przez niego funkcji w Europejskim Centrum Solidarności.

Rzecznik wypomniał za to politykowi PiS wypowiedzi osób kojarzonych z jego środowiskiem.

– Jeśli zaś chodzi o aktywność posła Płażyńskiego, to proponuję zacząć od własnego środowiska politycznego. Pan Krzysztof Wyszkowski, był autorem haniebnych słów na temat rodziny pani prezydent, a wciąż jest doradcą wojewody i zasiada w kolegium IPN. Z kolei pan Andrzej Gwiazda publicznie pochwalał groźby wobec pani prezydent – powiedział Stenzel.

Czytaj też:

Płażyński: Nie widzę powodów, żeby dzielić na zaszczepionych i niezaszczepionychCzytaj też:

"Przestaliśmy jeździć do NRD zbierać szparagi". Płażyński bezlitosny dla Zdrojewskiej