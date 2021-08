"Wszyscy jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki". Kukiz bezlitośnie odpowiada Budce

Paweł Kukiz postanowił za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedzieć byłemu przewodniczącemu PO Borysowi Budce, który w programie "Onet Rano" przekonywał, że jeśli będzie on w dalszym ciągu postępował tak, jak postępuje, to zapewni Jarosławowi Kaczyńskiemu rządy do końca kadencji. Zapytany przez dziennikarza, czy trwają jakiekolwiek rozmowy z liderem Kukiz'15, Budka przytaknął, wkazując że próbuje z nim rozmawiać Stanisław Tyszka.

Czy położono na stole propozycję wprowadzenia ordynacji mieszanej w zamian za odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek albo sędziów pokoju? Tu odpowiedzi zabrakło. – Sorry, ja Pawła szanuję jako człowieka, który - wydawało się - wszedł do polityki coś zmienić. Kaczyński mu guzik da. Sorry, za kolokwializm. Kaczyński go będzie mamił – mówił Budka. Dodając, że postulaty Kukiza można zrealizować, jednak do tego trzeba usiąść i rozmawiać, a on na razie nie jest do tego gotowy.

"Nie wierzę, że nie wiedziałeś..."

Odnosząc się do słów wiceszefa PO, Paweł Kukiz napisał: "Borys… SZEŚĆ LAT pytałem i Ciebie i innych z 'wierchuszki' Koalicji Obywatelskiej o zmianę ordynacji, sędziów pokoju, referenda… Podobnie Lewicę i wszystkie inne opcje. Nie byliście zainteresowani a szeregowi Wasi posłowie odpowiadali jednym głosem – 'NIE CHCEMY zmiany ordynacji, bo jak ludzie będą wybierać (a nie partia) to my nie dostaniemy się do Sejmu'".

"Nie wierzę Borys, że nie wiedziałeś i Ty i reszta Twoich Kolegów, że rząd PiS zależy od trzech głosów Kukiza a jednak zamiast przed sławetnymi głosowaniami 11 sierpnia rozmawiać ze mną i zobowiązać się do wprowadzenia tych zmian, które są KLUCZOWE dla zaistnienia państwa w pełni demokratycznego, woleliście krzyczeć na Sali Plenarnej 'za co się sprzedałeś'" – dodał lider Kukiz'15.

"Obejrzyj sobie i przestań ludziom kit wciskać"

W dalszej części wpisu, podkreślił żeby mu Budka "nie mydlił oczu" Stanisławem Tyszką, bo nie ma zielonego pojęcia o czym z nim teraz knują. "A czy Kaczyński wywiąże się z umowy? Nie wiem. Czas pokaże" – dodał.

"Pamiętam jednak, jak dawałem Wam, Platformie, lata temu całego siebie, grając darmowe koncerty, reklamując PO w zamian za obietnice JOW. A Wy po dostaniu się do Sejmu i przejęciu władzy zmieliliście 750 tys. Obywatelskich podpisów pod petycja zmiany sposobu wybierania posłów" – napisał Tu Kukiz przywołał film napisany film Tomasza Sekielskiego na ten temat pt. Władcy Marionetek". "Obejrzyj sobie i przestań ludziom kit wciskać" – wskazał.

"Wszyscy jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki"

Polityk napisał Budce, aby ten powiedział szczerze, że tak naprawdę chodzi o odsunięcie Witek, a potem całego PiS, "by przejąć z Frasyniukiem i Jachirą Państwo Polskie i zostawić wszystko po staremu – z sitwami, korupcją i możliwościami medialnych manipulacji".

"WSZYSCY jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki, ale dziś to PiS ma możliwość wprowadzenia zmian, o które niezmiennie walczę od 2015 roku. Kombinuj wiec Borys, co możecie Kukizowi zaoferować... Urzędy, spółki, pieniądze - czyli jednym słowem to, co dla Was WSZYSTKICH, od lewa do prawa, jest istotą 'polityki' – nie wchodzą w rachubę... Kombinuj, Borys…" – zakończył swój wpis Paweł Kukiz.

Budka: Ten kryzys jest na rękę Kaczyńskiemu