Matecki: Musimy dopilnować, żeby Frasyniuk stanął przed sądem

Gość "Radia Maryja" zdradził, że sprawa skandalicznych słów Władysława Frasyniuka jest tylko jedną z wielu, jaką zajmuje się jego organizacja w ostatnim czasie. – Nasza fundacja w ciągu ostatnich tygodni złożyła zawiadomienia także na pana Artura Łąckiego który mówił, że przed II wojną światową w Polsce był tak wielki antysemityzm, że przez to budowano tutaj obozy koncentracyjne dla Żydów. Po naszej interwencji został on usunięty ze Związku Sybiraków – powiedział.

– Wcześniej złożyliśmy zawiadomienie na Katarzynę Markusz i Klaudię Jachirę. Pani Klaudia Jachira pisała o tym, że nawet hitlerowcy nie niszczyli cmentarzy, a Katarzyna Markusz o tym, że podczas II wojny światowej Polacy nie byli mordowani za to, że byli Polakami – wyliczał Matecki.

"Nie słyszałem, by ktoś pluł na polski mundur w tak parszywy sposób"

Dariusz Matecki stwierdził, że Władysław Frasyniuk bezczelnie atakuje polskich żołnierzy – To człowiek, który występował na większości wieców dzisiejszej opozycji i ma chlubną kartę w czasie opozycji PRL, ale jak widać nie potrafi się odnaleźć w czasach wolności – ocenił.

Szczeciński radny zwrócił również uwagę na uniewinniający wyrok, który zapadł w sprawie Frasyniuka kilka lat temu. Były opozycjonista PRL nie poniósł żadnej odpowiedzialności za wulgarne obrażanie Policjantów i odmowę podania im swoich danych osobowych. – To pokazuje dość przykrą linię orzecznicza w stosunku do celebrytów opozycji. Ten człowiek powinien być wówczas skazany – stwierdził gorzko Matecki.

Jego fundacja, podobnie jak m.in. wiceministrer sprawiedliwości Marcin Romanowski i minister Mariusz Błaszczak, złożyła zawiadomienie do prokuratury po ostatnich skandalicznych słowach Frasyniuka. – Dotychczas nie słyszałem, żeby ktoś pluł na mundur w tak parszywy i obelżywy sposób. Co mają czuć rodziny żołnierzy, którzy polegli w misjach? Niewyobrażalnym jest to, że na antenie i to w czasie największej oglądalności padają takie słowa i na dodatek nie spotykają się one z żadną reakcję ze strony dziennikarza prowadzącego program – oburzał się gość "Radia Maryja".

"Musimy dopilnować, by stanął przed sądem"

Prezes "Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu" zaproponował pomoc swojej fundacji każdemu, kto poczuł się urażony słowam i Frasyniuka. – Musimy dopilnować tego, żeby Władysław Frasyniuk stanął przed sądem To nie jedyna czynność, którą nasza fundacja zamierza wykonać, ponieważ mając w świadomości linię orzeczniczą sądów oferujemy wszystkim żołnierzom i osobom, które poczuły się pokrzywdzone przez Frasyniuka pomoc prawną w napisaniu pozwu cywilnego – powiedział. – Możemy go dla nich napisać lub wysłać im instrukcję, jak taki pozew się składa w sądzie cywilnym. Liczmy na to, że znajdą się takie osoby, a Władysław Frasyniuk zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zarówno karnie jak i cywilnie.

