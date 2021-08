"Bardzo kontrowersyjne rozwiązanie". Prezydent Duda o ustawie medialnej

Prezydent Andrzej Duda był we wtorek gościem Michała Adamczyka na antenie TVP Info. W programie głowa państwa odniosła się m.in. do tematu nowelizacji ustawy medialnej określanej przez media jako "lex TVN".

"Trzeba dobrze zważyć nasze interesy"

Duda określił zawarte w niej rozwiązania jako "bardzo kontrowersyjne", które - jak podkreślił - są dla naszych partnerów niezrozumiałe z dwóch powodów.

– Po pierwsze, ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie. Po drugie, z uwagi też na wartość wolności słowa, która w USA, generalnie w mediach, jest dosyć bezwzględna – wyjaśnił. – W Ameryce wolność słowa jest posunięta bardzo, bardzo daleko. Wystarczy porównać, jaki jest przekaz w różnych amerykańskich telewizjach chociażby, jedna bardziej prodemokratyczna, druga bardziej prorepublikańska. To jest naturalne, krytyka nawet bardzo ostra jest w USA czymś naturalnym. Bardzo trudno jest Amerykanom zrozumieć, że tutaj mogą być jakiekolwiek ograniczenia czy wątpliwości – mówił dalej.

Z tego właśnie względu - podkreślił prezydent - należy tu "dobrze zważyć nasze interesy".

"Akcja o charakterze hybrydowym"

W programie poruszony został także wątek sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

– Mamy obowiązek strzeżenia granicy Unii Europejskiej. Zostało nam to powierzone i staramy się zrealizować to jak najlepiej – podkreślił Andrzej Duda. – Sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej to sytuacja, którą wczoraj we wspólnej deklaracji prezydentów nazwaliśmy akcją o charakterze hybrydowym realizowaną przez władze białoruskie – dodał.

Prezydent mówił też o obradach szczytu Platformy Krymskiej, zainicjowanego przez Ukrainę projektu poświęconego kwestii okupowanego od 2014 roku przez Rosję Półwyspu Krymskiego. W szczycie w Kiowie wzieło udział ponad 40 przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych.

