"Radziowe brednie". Ostre spięcie Ziemkiewicza z Sikorskim

Publicysta i polityk maja różne wizje powodów, dla których Wielka Brytania zdecydowała się opuścić Unię Europejską. Do dyskusji na ten temat doszło między nimi w mediach społecznościowych, a jej korzenie sięgają zeszłego roku.

Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 roku. Dwa dni później, podczas jednej z twitteorwych dyskusji Radosław Sikorski opublikował wpis, w którym wyjaśniał powody tej decyzji.

"Powodem Brexitu było to, że część angielskiej prawicy, tak jak naszej, nigdy mentalnie do Unii nie weszła" – napisał europoseł PO.

Tymczasem publicysta "Do Rzeczy" ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Wyraził je w mocno krytycznym wpisie pod adresem Sikorskiego. Zdaniem Rafała Ziemkiewicza to nie populistyczna pawica, ale zwiększający swoje kompetencje kosztem rządów państw członkowskich eurokraci, są przyczyną brexitu.

"Radziowe brednie. Powodem brexitu było to samo, co będzie powodem polexitu i innych -exitów. To że banda przed nikim nie odpowiedzialnych i pozbawionych politycznej legitymacji biurokratów próbuje zmienić organizację wolnych państw w Związek Socjalistycznych Republik Europejskich" – napisał Ziemkiewicz.

Polityk PO odpowiedział publicyście w równie kąśliwy sposób.

"Unią nie rządzą biurokraci lecz Rada, czyli demokratycznie wybrani premierzy, Komisja złożona z przedstawicieli państw i demokratycznie wybrany parlament. Rafał, kandyduj i daj się demokratycznie wybrać i wtedy się wymądrzaj" – napisał Radosław Sikorski.

Decyzja Wielkiej Brytanii

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym 23 czerwca 2016 roku referendum, za opuszczeniem UE opowiedziało się 51,9 proc. Brytyjczyków, zaś za pozostaniem było wówczas 48,1 proc. głosujących. W odpowiedzi na tę decyzję, do dymisji podał się premier David Cameron. Jego miejsce zajęła Theresa May, której zadaniem była realizacja werdyktu wyborców.

Kwestią otwartą pozostawała forma współpracy handlowej między Londynem a UE. 24 grudnia rząd Wielkiej Brytanii porozumiał się z Unią Europejską w sprawie umowy handlowej, która określa zasady handlu między Zjednoczonym Królestwem a Wspólnotą po brexicie. Dzięki porozumieniu możliwe możliwe było uniknięcie tzw. twardego brexitu.

Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 roku.

