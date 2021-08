Kraska: Trudno zrozumieć, co kieruje Polakami, którzy nie chcą się zaszczepić

– Podstawową metodą walki z kolejnymi falami, z pandemią w ogóle, są szczepienia. Wiemy, że w Polsce mamy w tej chwili zaszczepione niecałe 50 proc., czyli połowę populacji. Druga połowa jest narażona na hospitalizację, a nawet śmierć – mówił w Polskim Radio 24 wiceszef MZ.

To, ile osób się nie zaszczepiło jest, jak ocenił, bardzo niepokojące. – Są niestety takie województwa, które zdecydowanie odbiegają od całego kraju, jeśli chodzi o ilość zaszczepionych osób – wskazał.

Zasada DDM

Kraska akcentował, że nadal ważne jest dbanie o tzw. DDM, czyli dezynfekcję, dystans, maseczkę, a także przestrzeganie zasad higieny, szczególnie mycia rąk. – Przestrzegajmy tych prostych, tanich zasad, które naprawdę pandemię powstrzymują – zaapelował.

Wiceminister stwierdził, że czwarta fala COVID-19 na pewno nastąpi, choć jak zaznaczył, trudno powiedzieć, w jakim okresie będzie jej szczyt, a także jak będzie ona duża.

– Symulacje, które dostajemy z różnych agend, pokazują różnie – od 10-15 tys. do nawet 30 tys. zakażeń dziennie. To są duże wolumeny, które będą skutkowały dużą ilością osób, które mogą trafić do szpitali – wskazał.

"Szczepionka jest bronią"

– To bardzo niepokojące, że mając broń, jaką jest szczepionka, wiele osób nie chce z niej skorzystać – zaznaczył Kraska.

Wszyscy – jak mówił – chcemy normalności, ale nie wszyscy korzystamy z możliwości szczepienia, rezygnując z niego często jedynie na podstawie obiegowych opinii. – Badania naukowe są jednoznaczne. (…) Trudno mi czasem zrozumieć, co kieruje Polakami, którzy nie chcą skorzystać ze szczepień – zaznaczył.

