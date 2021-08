"Służby zadziałały w sposób oczywisty". Poseł Lewicy staje w obronie Straży Granicznej

We wtorek sieć obiegło nagranie, na którym widać posła KO Franciszka Sterczewskiego, który biegiem próbuje przedrzeć się przez kordon polskich pograniczników uniemożliwiających koczującym po białoruskiej stronie migrantom nielegalne wkroczenie na terytorium Polski. Ostatecznie polityk został zatrzymany.

Służby zadziałały

W opinii posła Arkadiusza Iwaniaka działanie strażników było całkowicie uzasadnione. – Służby polskie nie miały możliwości pozwolić na to, by ktokolwiek przekroczył granicę – powiedział na antenie Polskiego Radia 24. – W tym miejscu nie ma przejścia granicznego i o ile służby polskie muszą pilnować od strony polskiej granic naszych i Europy, tak rozumiem, że służby białoruskie pilnują by też nikt nie przedostał się na ich terytorium. Rozumiem, że służby zadziałały w sposób oczywisty i nikogo nie przepuściły, dbając nie tylko o wizerunek naszego państwa, ale też nasze i wszystkich wymienionych – dodał.

Polityk Lewicy zwrócił uwagę, że utrzymanie szczelnej granicy Unii Europejskiej jest obowiązkiem Polski, jednak łatwiej byłoby tego dokonać, gdyby "koalicja rządząca i opozycja mówiły w tej sprawie jednym głosem".

– Mamy strefę Schengen, w ramach zjednoczonej Europy poruszamy się bez żadnych przeszkód, oporów i granic. Od strony białoruskiej i ukraińskiej nasza granica jest też granicą Unii Europejskiej. I jako nie tylko granica polska, ale także unijna, powinna być strzeżona, broniona, chroniona i szczelna – stwierdził polityk przyznając, że "niewątpliwie Straż Graniczna jest potrzebna".



"Granica nie była szczelna"

Jednocześnie Iwaniak zwrócił uwagę na niedoskonałe zabezpieczenie naszej wschodniej granicy w ostatnim czasie. – Nie była szczelna, bo wiemy, że kilkaset osób w sposób nielegalny - oczywiście, uznajemy, że to reżim Łukaszenki ich dostarczył na naszą stronę, ale wiemy, że nie była szczelna – powiedział.

– Musimy jasno powiedzieć, że wszystkie oczy i media zwróciły kamery w jedno miejsce. W drugim miejscu, mniej szczelnym - bo strażnicy zostali przerzuceni w jedno miejsce - imigranci się przedostali, o czym mówią mieszkańcy okolicznych wsi – alarmował poseł Arkadiusz Iwaniak.



