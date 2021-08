Biedroń: Polski rząd jest pożytecznym idiotą Łukaszenki

W programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 polityk odniósł się do planów budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej Jego zdaniem ogrodzenie będzie "symbolem zwycięstwa zła nad dobrem". – Ta wojna hybrydowa prowadzona przez Putina, który wykorzystuje biedną Białoruś i despotycznego Łukaszenkę dzisiaj niestety zbiera swoje żniwa i polski rząd, muszę to powiedzieć z przykrością, jest pożytecznym idiotą Łukaszenki – stwierdził Biedroń.

– Łukaszenka gra na destabilizację Unii Europejskiej, gra na podziały, gra na to wszystko, co ma sprawić, że będziemy się bali, będziemy się bali tych biednych ludzi – dodał.

"Fałszywy kontyngent humanitarny"

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził że Polska powinna udzielić pomocy migrantom koczującym przy granicy z Białorusią i dostarczyć im jedzenie, ubrania oraz zapewnić opiekę medyczną. Tymczasem konwój z polską pomocą humanitarną, który od wtorku czekał na zezwolenie na wjazd na terytorium Białorusi, dzisiaj ostatecznie uzyskał odpowiedź odmowną.

Robert Biedroń nazwał wysyłanie przez rząd pomocy humanitarnej "naiwnością" i "bezrozumnoscią kompletną". Jego zdaniem jest ona dowodem na "całkowity upadek polskiej dyplomacji".

– Łukaszenka od wielu miesięcy już nie wpuszcza żadnej pomocy humanitarnej, jest to fakt powszechnie znany, wystarczy wejść w internet i wpisać po prostu jakieś hasła klucze podstawowe. Nie trzeba mieć nawet dyplomatów w Mińsku, żeby o tym wiedzieć. Łukaszenka zamknął granicę na pomoc humanitarną. Polska próbowała wysłać fałszywy kontyngent humanitarny, wykorzystując do tego logo czerwonego krzyża, to jest tym bardziej gorszące, bo tym bardziej świadczy o tej cynicznej grze, która jest grą ludzkim życiem – oburzał się europoseł.

"Gdzie jest Rydzyk i Jędraszewski?!"

Zdaniem polityka Lewicy Polska łamie międzynarodowe prawo odmawiając przyjęcia migrantów. Zastrzeżenia Biedronia wzbudza także moralny aspekt działań polskich władz.

– Polski rząd jest pełen wartości chrześcijańskich, ma usta pełne frazesów o tych wartościach katolickich, jak oni będą bronić i tak dalej. Ja nie widzę niestety, żeby to pan premier Morawiecki albo arcybiskup Jędraszewski czy ojciec Rydzyk nieśli pomoc tym biedakom na granicy. Tam jest garstka parlamentarzystów, działaczy organizacji pozarządowych i to oni spełniają to miłosierdzie boże, ten obowiązek każdego chrześcijanina, niesienia pomocy głodnym i otulenia zziębniętych – grzmiał europoseł.

– Ten rząd wykorzystywał przez lata pewne wartości, zarysowywał taką wizję Polski jako kraju, który będzie bronił pewnych wartości chrześcijańskich, dzisiaj nie ma na granicy Jędraszewskiego, Rydzyka, Kaczyńskiego, Dudy, którzy próbują przebiec kordon zielonych ludków – zauważył Robert Biedroń.



