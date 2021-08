"Przyjechał europejski gwiazdor...". Polityk KO porównuje Tuska do Podolskiego

Grupa migrantów od kilkunastu dni koczuje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny (woj. podlaskie). Według Straży Granicznej grupa liczy 24 osoby, które znajdują się po białoruskiej stronie granicy. W poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wkrótce powstanie tam płot o wysokości 2,5 m.

W środę głos w sprawie kryzysu na granicy zabrał Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zrezygnował z konferencji prasowej, ograniczając się do publikacji oświadczenia w formie wideo na swoim profilu w mediach społecznościowych. W przemówieniu Tusk krytykował działania polskiego rządu w sprawie migrantów i apelował o budowanie zgody narodowej.

Polityk KO: Respekt czują najwyżej Szczerba z Jońskim

W rozmowie z "Wprost" oświadczenie Tuska komentował anonimowy polityk KO.

– Widać, że respekt czują najwyżej Szczerba z Jońskim. A taki Franek Sterczewski nie przejmuje się niczym i nie dba o to, że trafia tylko do radykałów. O Jachirze szkoda mówić, a Hołownia i Lewica jawnie go lekceważą. Zaś PSL zachowuje się, jakby ich nie było i to może jest najlepszy sposób – twierdzi źródło "Wprost"

– To tak jak z tym Łukaszem Podolskim. Przyjechał europejski gwiazdor na zakończenie kariery do Polski i miał tu rozgonić całą ligę. Ludzie kupili koszulki, szczęśliwcy dostali autograf, a teraz Podolskiego nie widać na boisku – dodaje.

Interwencja ETPC

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził że Polska powinna udzielić pomocy migrantom koczującym przy granicy z Białorusią i dostarczyć im jedzenie, ubrania oraz zapewnić opiekę medyczną.

ETPC zajmuje się tą sprawą na wniosek Warszawskiej Rady Adwokackiej, która w poniedziałek wnioskowała o wydanie zarządzenia tymczasowego wobec Polski. Sprzeciw prawników wzbudził fakt, że mimo odebrania "ustnego oświadczenia woli" ze strony migrantów, że chcą uzyskać w Polsce status uchodźcy, nie zostali oni wpuszczeni i umieszczeni w stosownym ośrodku na terytorium naszego kraju.

Tymczasem konwój z polską pomocą humanitarną, który od wtorku czekał na zezwolenie na wjazd na terytorium Białorusi, dzisiaj ostatecznie uzyskał odpowiedź odmowną.

W rozmowie z RMF FM pogranicznicy stwierdzili krótko, że "wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie upoważnia Polski i Litwy do przekroczenia granicy z Białorusią".

