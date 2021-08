"W klubie wrze". Grabiec: O odwołaniu Witek rozmawiamy też z posłami PiS-u

W rozmowie z RMF FM Jan Grabiec był pytany o szanse na odwołanie marszałek Elżbiety Witek. – Będziemy czekać na kolejną okoliczność, musimy próbować. To jest zadanie opozycji. Sprawdzać, czy ten mur kruszeje – zapewniał.

– Rozmawiamy ze wszystkimi. Nawet z posłami PiS-u. Wiemy, że polityka władzy nie podoba się wielu osobom. W klubie wrze – mówił Jan Grabiec, dodając, że odwołanie marszałek Witek "to nie marzenia, to konieczność".

– Dzisiaj, kiedy Sejm organizuje osoba, która oszukała posłów ws. dalszego procedowania ustawy dotyczących mediów, to jest wstyd – ocenił. – To co zrobiła Marszałek Witek to jest oszustwo w biały dzień, i widzą to Polacy – dodawał.

Dopytywany o kandydata opozycji na Marszałka Sejmu stwierdził tylko, że "powinien to być dobry parlamentarzysta, który szanuje wyborców, konstytucję i instytucje parlamentu"

Odwołanie marszałek Witek

Największe partie opozycyjne nie wierzą już w możliwość odwołania marszałek Sejmu Elżbiety Witek – informowała w środę Wirtualna Polska.

Zapowiedziana przez opozycję próba odwołania Elżbiety Witek z funkcji Marszałka Sejmu to pokłosie zarządzenia przez nią reasumpcji przegranego przez PiS głosowania 11 sierpnia. Marszałek ogłosiła przerwę, która mocno się przedłużyła, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie marszałek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu i zarządziła zastosowanie procedury. Przy drugim podejściu razem z PiS, odwrotnie niż za pierwszy razem, głosowali posłowie Kukiz’15: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Umożliwiło partii rządzącej wygranie głosowania i kontynuację posiedzenia, a następnie przyjęcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji szerzej znanej jako tzw. lex TVN.

