Warszawa przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Trzaskowski: Z tym też, niestety, musimy się liczyć

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy odniósł się do zbliżającego się wielkimi krokami rozpoczęcia roku szkolnego.

"Z tym też, niestety, musimy się liczyć"

"W czasie pandemii to taki moment, do którego wszyscy – nauczyciele i kadra niepedagogiczna, rodzice, uczniowie, a także władze samorządowe i państwowe – musimy przygotowywać się ze szczególną starannością" – wskazał Rafał Trzaskowski, podkreślając, że niestety należy liczyć się także z tym, że "lada chwila placówki będą zamykane, a dzieci i młodzież kierowane na naukę zdalną czy hybrydową". "O nadejściu czwartej fali słyszymy przecież coraz częściej" – wskazał.

Prezydent przekazał, że miasto podejmuje wszelkie działania, które są w jego zasięgu, aby to ryzyko ograniczyć. "Oprócz przystosowywania placówek do wszelkich ograniczeń i wytycznych sanitarnych, od września uruchomimy także możliwość szczepienia młodzieży powyżej 12 roku życia w szkołach. Zamierzamy też umożliwić korzystanie z tej opcji rodzicom i innym członkom rodzin uczniów, a także niezaszczepionym pracownikom samych szkół" – poinformował, tłumacząc, że to właśnie szczepienia są naszą najlepszą, najskuteczniejszą bronią w walce z pandemią.

Procedura szczepień

"O tym, jak będzie przebiegać procedura – jak zgłosić chęć zaszczepienia, kiedy i jaką drogą dostarczyć zgodę rodziców, a w końcu kiedy dokładnie odbędzie się samo szczepienie – rodzice będą informowani bezpośrednio w szkołach" – czytamy we wpisie prezydenta Warszawy. Trzaskowski poinformował, że w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego rodzice będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych spotkań informacyjno-edukacyjnych, zaś dzieci z tematycznych lekcji wychowawczych. "Zorganizujemy również trzy spotkania online, podczas których eksperci – pediatrzy, immunolodzy, eksperci w dziedzinie profilaktyki zakażeń – będą do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na Wasze pytania" – dodał.

"Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci. Dbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich" – zaapelował na koniec Rafał Trzaskowski.

