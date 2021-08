Kukiz: Sprzedał się, prawda? Bądźcie czujni!

PiS planuje przeprowadzić głęboką rekonstrukcję rządu– donoszą media. Zmiany mają objąć m.in. resort rolnictwa, klimatu czy kultury. Przywrócone mają zostać ponoć ministerstwo sportu oraz cyfryzacji.

Do tych doniesień odniósł się Paweł Kukiz we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Polityk kpił, że z pewnością otrzyma jakąś intratną posadę ze względu na głosowanie ws. nowelizacji ustawy medialnej. Przypomnijmy, że po tym jak poparł nowelizację ustawy, na Kukiza wylała się fala hejtu ze strony polityków oraz dziennikarzy.

"No, to teraz trzeba patrzeć, co Kukiz i jego posłowie dostaną?! Jakie ministerstwa i stanowiska, spółki...Bo przecież "sie sprzedał", "został kupiony", prawda? Bądźcie czujni!" – drwi Kukiz we wpisie na Twitterze.

Sikorski obrażał Kukiza u Olejnik

W ostatnim czasie Kukiz był ofiarą zmasowanego hejtu. Były szef MSZ Radosław Sikorski obrażał Kukiza w programie "Kropka nad i" po burzliwym posiedzenie Sejmu, na którym doszło do reasumpcji głosowania.

– Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą – mówił Sikorski. Olejnik wtedy nie zareagowała, zamiast tego przeszła do następnego pytania.

Sprawa trafiła do Rady Etyki Mediów, która zdecydowała w ubiegłym tygodniu, że Kukiz "otrzymał to, o co sam prosił", a Olejnik nie miała powodu, by interweniować.

Kukiz zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje przeciwko Sikorskiemu pozew o naruszenie dóbr osobistych w związku ze słowami "sprzedajna szmata", jakie padły w "Kropce nad i".

