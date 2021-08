"Agresja Łukaszenki". Unijna komisarz broni Polski

Komisja Europejska sprzeciwia się nielegalnej imigracji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podżegania do niej ze strony państw trzecich. Swoje stanowisko KE przekazała we wtorek.

Ylva Johansson: Agresja Łukaszenki

W piątek do sprawy odniosła się Ylva Johansson, która w kierowanej przez Ursulę von der Leyen KE, sprawuje stanowisko komisarza odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne. Polityk nie ma wątpliwości, co do roli białoruskiego dyktatora w całym zamieszaniu.

„Ten obszar między granicami Polski i Białorusi to nie jest kwestia migracji, tylko część agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę, w celu destabilizacji UE” – oceniła polityk.

Kryzys na granicy z Białorusią

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium Polski. Ponadto żołnierze patrolują i zabezpieczają granicę drutem kolczastym.

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka oznajmił, że Polska ma obowiązek dostarczyć koczującym na granicy polsko-białoruskiej migrantom żywność, wodę, ubrania oraz opiekę medyczną, nie musi jednak przyjmować migrantów na swoje terytorium.

Do sprawy ustosunkowała się także Straż Graniczna. W rozmowie z RMF FM pogranicznicy stwierdzili krótko, że "wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie upoważnia Polski i Litwy do przekroczenia granicy z Białorusią".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się z białoruskich władz z propozycją udzielenia pomocy humanitarnej migrantom znajdującym się po białoruskiej stronie granicy. konwój z polską pomocą humanitarną, który od wtorku czekał na zezwolenie na wjazd na terytorium Białorusi, ostatecznie uzyskał w czwartek odpowiedź odmowną.

Żeby pomóc imigrantom po stronie białoruskiej, potrzebujemy zgody władz białoruskich – tłumaczył tego samego dnia w trakcie spotkania z mediami premier Mateusz Morawiecki.

