Rekonstrukcja rządu? Wiceminister: Tutaj zmiany na pewno jakieś muszą zajść

PiS planuje przeprowadzić głęboką rekonstrukcję rządu – informował w piątek Onet. Z ustaleń serwisu wynika, że miałoby do niej dojść już we wrześniu, a jej powodem są "gigantyczne napięcia" pomiędzy poszczególnymi frakcjami w Zjednoczonej Prawicy.

Według portalu, ze stanowiskiem ma niemal na pewno pożegnać się minister klimatu Michał Kurtyka. To jednak nie koniec doniesień. Zagrożeni dymisjami mają być także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Mariusz Kamiński czy minister rolnictwa Grzegorz Puda. Onet napisał też o odejściu z rządu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz powołaniu nowego ministra rozwoju, którym miałby zostać Marcin Ociepa.

"Tutaj zmiany na pewno jakieś muszą zajść"

O doniesienia te zapytany został na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. – Nie, absolutnie – odparł pytany, czy może potwierdzić te informacje. Polityk stwierdził, że traktowałby je z przymrużeniem oka.

– Aczkolwiek jest jedna rzecz prawdziwa: że bez wątpienia we wrześniu do zmian, jeżeli chodzi o rząd, dojdzie – wskazał wiceszef MON. Przypomniał tu, że obecnie to premier Mateusz Morawiecki pełni obowiązki ministra rozwoju i ministra cyfryzacji. – Tutaj zmiany na pewno jakieś muszą zajść, przynajmniej w tej pierwszej kwestii, jeżeli chodzi o ministerstwo rozwoju – powiedział.

Odnosząc się do informacji przekazanych przez Onet Skurkiewicz stwierdził, że zachowałby wstrzęmięźliwość. Zaapelował też do dziennikarzy, aby nie rozpowszechniali "fejkowych" informacji.

