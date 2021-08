Burmistrz Londynu atakuje PiS. " Chcą odebrać władzę Trzaskowskiemu"

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa od 27 sierpnia do 2 września. W piątek głównym punktem programu jest debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem.

W sobotę z kolei na Campusie obok samego Trzaskowskiego wystąpili włodarze Londynu, Wilna, Gdańska. Szczególne zainteresowanie wzbudziła przemowa Sadiqa Khana, który zaatakował Prawo i Sprawiedliwość.

"Chcą odebrać władzę Trzaskowskiemu"

Podczas swojego wystąpienia Sadiq Khan ocenił, że polskie władze obawiają się Rafał Traskowskiego i planują odebrać mu władzę.

– Centralny rząd w Polsce chce odebrać władzę prezydentowi Warszawy, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że Rafał Trzaskowski jest bardzo popularnym politykiem, a jednocześnie jest po przeciwnej stronie sceny politycznej – ocenił Khan.

Burmistrz Londynu pouczał również zgromadzonych, że muszą sprzeciwić się polskim władzom, gdyż te, gdy już uporają się z Trzaskowskim, "przyjdą po was".

– Jeżeli mieszkacie w Warszawie albo w innych częściach kraju musicie mieć świadomość, że teraz władza centralna atakuje Rafała i Warszawę, ale to jest pierwszy krok, bo później przyjdą po was, dlatego powinniście walczyć o to, żeby lokalni włodarze mieli więcej praw – mówił.

Wypowiedź burmistrza spotkała się z owacjami zebranych.

Tusk obiecuje związki partnerskie

Trzaskowski wczoraj zainaugurował wydarzenie. Zapowiedział, że z Tuskiem „będą rozmawiać o tym, co jest naprawdę ważne”. – Zaraz będę rozmawiał o tym wszystkim z Donaldem Tuskiem. […] Wyobrażacie sobie taka debatę między Jarosławem Kaczyńskim a Suskim albo Błaszczakiem? – zapytał zgromadzonych.

– Rozmów z wami było mnóstwo i chciałbym wam podziękować. Po kampanii prezydenckiej było ich jeszcze więcej i zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić. Jak zareagować – zwrócił się do uczestników zjazdu Rafał Trzaskowski.

Donald Tusk podczas swojego wystąpienia zadeklarował, że jeśli po wyborach będzie dysponował władzą, to jedną z jego pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.

