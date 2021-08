Biedroń drwi z Tuska: To dziaderskie na maksa

Rafał Trzaskowski zainaugurował dwa dni temu Campus Polska Przyszłości. – Rozmów z wami było mnóstwo i chciałbym wam podziękować. Po kampanii prezydenckiej było ich jeszcze więcej i zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym zrobić. Jak zareagować – zwrócił się do uczestników zjazdu Rafał Trzaskowski.

Gościem specjalnym wydarzenia był Donald Tusk. Lider PO podczas swojego wystąpienia zadeklarował, że jeśli po wyborach będzie dysponował władzą, to jedną z jego pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.

"Trele morele"

Złośliwości pod adresem lidera PO nie kryje Robert Biedroń. – Trele morele, to dziaderskie na maksa – w ten sposób europoseł skomentował wypowiedź Tuska.

Biedroń w Polsat News podkreślił że takie same obietnice lider PO składał 10 lat temu, a jego postulaty do dzisiaj nie weszły w życie, mimo że Tusk przez 7 lat był premierem Polski.

Jednocześnie Biedroń zapewniał, że nie obawia się, że PO odbierze lewicy wyborców. Europoseł podkreślał, że jego ugrupowanie jest wiarygodne w swoich obietnicach. – Stawiamy kawę na ławę i mówimy jak jest – podkreślał.

"Opiłowanie katolików"

Słowa Tuska dotyczące związków partnerskich to nie jedyna wypowiedź, która padła na Campus Polska, a która odnosi się do typowo lewicowych postulatów. Na sobotnim panelu poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras snuł wizję "opiłowania z pewnych przywilejów" katolików. Jego zdaniem Kościół wypowiedział państwu posłuszeństwo.

– Ja mam takie poczucie, że w ostatnich 6-7 latach Kościół nie tylko ma za duży wpływ, ale Kościół trochę wypowiedział posłuszeństwo państwu, załamał pewien standard, który w państwie obowiązuje – stwierdził poseł. – Może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może powinna być jakaś kara, mówiąc wprost, za to zachowanie, za to wyłamanie się z pewnej konwencji, za to złamanie pewnego paktu społecznego? – zastanawiał się polityk.

