Ziobro o odejściu Gowina ze Zjednoczonej Prawicy

Minister sprawiedliwości był w niedzielę gościem audycji "W otwarte karty" na antenie radiowej Jedynki. W rozmowie poruszono temat odejścia ze Zjednoczonej Prawicy wicepremiera Jarosława Gowina. Zbigniew Ziobro tłumaczył, że przyczynkiem do takiego stanu rzeczy były propozycje podatkowe zawarte w "Polskim Ładzie", a także nowelizacja ustawy medialnej, określana potocznie jako "lex TVN".

– Czyli rozwiązania, które wprowadzałyby w Polsce unormowania obowiązujące w UE, nakazujące podmiotom, które dysponują tego typu telewizją, działanie i posiadanie siedziby na terytorium UE. A tych kryteriów, jak wiemy, TVN nie spełnia – tłumaczył.

"Gowin stanął po stronie opozycji"

Szef Solidarnej Polski podkreślił jednak, że bezpośrednią przyczyną rozejścia się dróg PiS i Jarosława Gowina był konflikt. – Polityka jest dziedziną, którą tworzą ludzie i relacje między ludźmi też nie pozostają bez znaczenia dla budowania dróg pozwalających na spotykanie się, konstruowanie wspólnej, trudnej, wyboistej drogi zmian w Polsce, co wymaga też wzajemnego zaufania – podkreślił.

Ziobro nawiązał tu do wydarzeń sprzed roku, kiedy doszło do potężnego konfliktu ws. organizacji wyborów prezydenckich. Jak stwierdził, Gowin stanął wówczas po stronie opozycji i pomógł zablokować przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie majowym, a więc w terminie konstytucyjnym. Minister wskazywał, że doprowadziło to do "spiętrzenia zdarzeń wokół propozycji, wyjścia z tego pata ze strony PiS i zgłaszania kolejnych propozycji, jeżeli chodzi o zmianę ordynacji wyborczej". – Tak, aby można było w ramach pandemii te wybory przeprowadzić, też przy akceptacji Jarosława Gowina – wskazał. Ostatecznie, jak przypomniał Ziobro, udało się znaleźć rozwiązanie kompromisowe.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19

Zbigniew Ziobro został także zapytany o stosunke swojego ugrupowania do wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.

– Nie, nie jesteśmy zwolennikami obowiązkowych szczepień. Uważamy, że w tej sprawie należy szukać rozwiązań, które będą szeroko aprobowane społecznie – oświadczył minister sprawiedliwości.

Przypomniał przy tym, że widzimy do czego taka twarda polityka doprowadziła we Francji. – W Polsce mamy zbyt wiele konfliktów i niepokoi, aby decydować się na tego rodzaju rozwiązanie – wskazał.

Czytaj też:

Czego żaluje po latach stania u boku Kaczyńskiego? Gowin odpowiadaCzytaj też:

Ziobro: Będziemy wreszcie mogli zrobić to, co obiecaliśmy