Sondaż: Zdecydowana przewaga PiS nad KO. Kłopoty Hołowni

Wyniki sondażu pokazują bardzo wyraźną przewagę partii Jarosława Kaczyńskiego nad największym ugrupowaniem opozycyjnym. Różnica to prawie 10 pkt proc. KO umocniła się na pozycji lidera wśród partii opozycyjnych, co zawdzięcza powrotowi Donalda Tuska do krajowej polityki. Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się z kolei Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zaczyna wyraźnie tracić dystans do uciekającej jej Koalicji Obywatelskiej. Ogółem w Sejmie znalazłoby się pięć partii.

Sondaż został przygotowany na zlecenie "Rzeczpospolitej".

PiS liderem sondażu

Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 35,3 proc. głosów. W porównaniu z poprzednim badaniem pracowni to wzrost o niecałe 2 pkt proc. Z kolei Koalicja Obywatelska może pochwalić się poparciem rzędu 25,7 proc. wyborców. To nieznacznie mniej niż w ostatnim badaniu. Trzecia Polska 2050 może liczyć na 10,1 proc. poparcia. Partia Szymona Hołowni również zanotowała spadek liczby wskazań respondentów.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie. To Lewica, na którą chce oddać swój głos 9,3 proc. ankietowanych oraz Konfederacja, która zgromadziłaby 6,4 proc. wskazań.

Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 4 proc. wyborców.

Prawie jedna dziesiąta pytanych (9,2 proc.) nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych. W lipcu było to 11, 8 proc.

Ponad połowa uprawnionych do głosowania (53,8 proc.) wzięłaby udział w wyborach, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę.

IBRiS przeprowadził badanie metodą CATI w dniach 27-28 sierpnia 2021 r. na grupie 1100 respondentów.

