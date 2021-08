Jaką młodzież ściągnięto na Campus Trzaskowskiego? Ziemkiewicz: Nie ma tam żadnej rozmowy

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa od 27 sierpnia do 2 września. W piątek głównym punktem programu jest debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem.

Ziemkiewicz: Jaką młodzież tam ściągnięto?

Rafał Ziemkiewicz w swoim poniedziałkowym videoblogu zwrócił uwagę na rolę młodzieży w wydarzeniu Trzaskowskiego.

– Zadajmy sobie pytanie, po co ta impreza? Organizatorzy mówią, że po to, żeby młodzież zaktywizować, wciągnąć do polityki. Kto chce, niech sobie wierzy, ale wydaje mi się, że jeśli chciałbym młodzież zaktywizować, to w tej imprezie powierzyłbym młodzieży rolę aktywną. Tymczasem przejrzałem bardzo dokładnie program Kampusu Polska i nie ma tam ani jednego prelegenta, nie ma tam ani jednego działacza, aktywisty wśród panelistów. Widać wyraźnie, że młodzież ma tam wyraźnie określoną rolę publiczności, do której przemawiają bumerzy – pan Balcerowicz, pan Michnik, pani Środa z ks. Sową podyskutują sobie o Kościele. Tam są wykłady adresowane do młodzieży – zauważył. – Pytania z sali nie są rozmową – zaznaczył.

Odpowiada im ta rola?

– Czy ci ludzie młodzi, którzy tam pojechali są z tego powodu niezadowoleni? Nie odniosłem takiego wrażenia – kontynuuje Ziemkiewicz.

Zdaniem publicysty, "oni tam nie przyjechali mówić o swoich aspiracjach i potrzebach, tylko klaskać celebrytom, robić sobie z nimi selfiki i nawiązywać przydatne na przyszłość kontakty". – Młodzież jest bardzo zadowolona z tego co dostała – wypasioną celebrycką imprezę – stwierdził.

– Rzecz w tym, że to impreza nie dla "młodzieży" jako takiej, bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak "młodzież jako taka" – tylko dla dość specyficznej grupy młodych ludzi, mających dość specyficzne życiowe oczekiwania – ocenia Ziemkiewicz.

twitterCzytaj też:

"Nikt się z hołdem nie wybiera". Tusk jednak nie będzie hegemonem opozycji?Czytaj też:

Zakonnice sfałszowały wybory? Kuriozalna wypowiedź Tuska hitem sieci